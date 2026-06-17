Ο 13χρονος μαθητής τραυματίστηκε όταν το πόδι του καρφώθηκε στο κάγκελο σχολείου που πήγε να εισέλθει, πηδώντας από την περίφραξη.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διαψεύδει κατηγορηματικά τις αναφορές που κυκλοφόρησαν σε μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο σχετικά με «μαχαίρωμα »13χρονου μαθητή έξω από σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό επίθεσης ή μαχαιρώματος, όπως είχε αρχικά διαδοθεί, αλλά ατύχημα που σημειώθηκε όταν ο μαθητής προσπάθησε να εισέλθει σε κλειστό σχολείο για να παίξει μπάσκετ. Κατά την προσπάθειά του να πηδήξει την περίφραξη του σχολικού συγκροτήματος, ο μαθητής φέρεται να μπλέχτηκε στην κορυφή της περίφραξης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί όταν αιχμηρό μέρος του κάγκελου καρφώθηκε στο πόδι του, προκαλώντας βαθύ κόψιμο στον μηρό.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Παράλληλα, στο σημείο επιχείρησαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του μαθητή από την περίφραξη. Όπως σημειώνεται, δεν υπάρχει καταγραφή περιστατικού μαχαιρώματος στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, ενώ το συμβάν επιβεβαιώνεται ως ατύχημα τόσο από τις αρμόδιες αρχές όσο και από αυτόπτες μάρτυρες και τον Σύλλογο Γονέων του σχολείου.

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Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης

Απολύτως ψευδής είναι η είδηση που κυκλοφόρησε ευρέως στον Τύπο και το διαδίκτυο σύμφωνα με την οποία 13χρονος μαθητής μαχαιρώθηκε από ομάδα ατόμων στον μηρό έξω από το σχολικό συγκρότημα που στεγάζονται το 3ο και το 13ο Δημοτικό Σχολείο και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων. Τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής:

Ο μαθητής το απόγευμα της Δευτέρας (16/06) επιχείρησε να μπει στο σχολείο, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστό, για να παίξει μπάσκετ πηδώντας τα κάγκελα της περίφραξης. Κατά την προσπάθειά του, μπερδεύτηκε στην κορυφή της περίφραξης, με αποτέλεσμα η άκρη του κάγκελου να καρφωθεί στο πόδι του, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ότι έχει βαθύ κόψιμο στον μηρό από αιχμηρό στοιχείο. Του παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και πλέον είναι καλά στην υγεία του. Σημειώνεται ότι για το περιστατικό παρενέβη η Πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει τον μαθητή ενώ δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό μαχαιρώματος στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης. Το ατύχημα και όχι την εκδοχή του μαχαιρώματος επιβεβαιώνουν οι Αρχές που παρενέβησαν για τον απεγκλωβισμό του 13χρονου μαθητή της πόλης μας, ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου και αυτόπτες μάρτυρες.

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