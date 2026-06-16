Κατάθεση δελτίων έως τις 21:30 για την αποψινή κλήρωση Τζόκερ.

Η πρώτη κλήρωση του Τζόκερ για την τρέχουσα εβδομάδα πραγματοποιείται απόψε (16/6), με χρηματικό έπαθλο τουλάχιστον 1,9 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία και από 100.000 ευρώ στα δελτία με πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: