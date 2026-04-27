Χειροπέδες σε έναν 28χρονο πέρασαν αστυνομικοί το απόγευμα της Κυριακής (26/04) στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στελέχη της ΓΑΔΑ είχαν θέσει τον 28χρονο υπό παρακολούθηση αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες. Ο συλληφθέντας εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του, στο οποίο είχε αποθηκευμένα τα ναρκωτικά, τα οποία προορίζονταν για διακίνηση.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 523,9 γραμμ. κάνναβης,
- 60 γραμμ. ροζ κοκαΐνης,
- 590 γραμμ. κοκαΐνης,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- το χρηματικό ποσό των 4.710 ευρώ.
Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.