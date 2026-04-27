Στην έρευνα που ακολούθησε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο πέρασαν αστυνομικοί το απόγευμα της Κυριακής (26/04) στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στελέχη της ΓΑΔΑ είχαν θέσει τον 28χρονο υπό παρακολούθηση αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες. Ο συλληφθέντας εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του, στο οποίο είχε αποθηκευμένα τα ναρκωτικά, τα οποία προορίζονταν για διακίνηση.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

523,9 γραμμ. κάνναβης,

60 γραμμ. ροζ κοκαΐνης,

590 γραμμ. κοκαΐνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 4.710 ευρώ.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.