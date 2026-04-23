Ο δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση προς τους δημότες να επιδείξουν κατανόηση και να περιορίσουν, στο μέτρο του δυνατού, την απόθεση απορριμμάτων στους κάδους.

Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων αναμένεται να σημειωθούν την Παρασκευή, 24/04, στην Αθήνα, εξαιτίας προγραμματισμένης απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.

Η κινητοποίηση επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, με αποτέλεσμα η αποκομιδή των απορριμμάτων δεν θα πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις ρυθμούς. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αιτήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας τους, ζητήματα που, όπως επισημαίνεται, συνδέονται άμεσα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Από την πλευρά του, ο Δήμος αναγνωρίζει τον ρόλο των εργαζομένων στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης και δηλώνει ότι σέβεται τις διεκδικήσεις τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμβολής τους στην καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους δημότες να επιδείξουν κατανόηση και να περιορίσουν, στο μέτρο του δυνατού, την απόθεση απορριμμάτων στους κάδους κατά τη διάρκεια της ημέρας της απεργίας. Όπως τονίζεται, η συνεργασία των πολιτών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν και στη συνολική διαχείριση της κατάστασης.