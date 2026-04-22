Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σε όλη τη χώρα από σήμερα ενώ ενεπηρέαστη δεν θα μείνει ούτε η Αττική.

Από σήμερα το απόγευμα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι να αναμένεται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η αστάθεια του καιρού θα επηρεάσει και την Αττική όπου από σήμερα το απόγευμα αναμένονται βροχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, από τις 3 μμ και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις πάνω από την Αττική και δεν αποκλείεται να σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Σύμφωνα με τον προγνωστικό χάρτη φαίνεται πως θα επηρεαστούν περιοχές όπως Καπανδρίτι, Μαραθώνας, Πικέρμι, Σπάτα αλλά και άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Τα φαινόμενα ενδεχομένως τοπικά να έχουν και ένταση αλλά δεν αναμένεται για κάτι αξιόλογο. Όπως είπε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην Αττική, μέχρι και τις απογευματινές ώρες θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Σιγά σιγά ο ψυχρός αέρας θα φθάσει στα βόρεια τμήματα του νομού. Θα αρχίσει να συννεφιάζει και μέσα στο απόγευμα δεν αποκλείεται να βγουν και λίγες βροχές. Γενικά στην περιοχή της Αττικής δεν περιμένουμε έντονα φαινόμενα, μόνο λίγες βροχές, με ήπιες εντάσεις, αργά το απόγευμα, μέχρι και την Πέμπτη. Ο ισχυρός άνεμος που θα επικρατήσει θα αποτρέψει στο να εξελιχθεί η αστάθεια. Ο υδράργυρος στους 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο θα σημειώσει πτώση - 17 με 19 βαθμούς Κελσίου-. Επομένως θα έχουμε μια αξιόλογη πτώση του υδραργύρου η οποία δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από την Παρασκευή θα επιστρέψουμε σε καλές καιρικές συνθήκες.