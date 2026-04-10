Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την Ακολουθία της Αποκαθήλωσης από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στο Πολύδροσο.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής τελούνται οι λεγόμενες Μεγάλες Ώρες, οι οποίες είναι ουσιαστικά επεκτάσεις των καθημερινών Ωρών — της Πρώτης, Τρίτης, Έκτης και Ενάτης — αλλά με ξεχωριστό και βαρύ θεολογικό περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ακολουθίας, οι πιστοί ακούνε παλαιοδιαθηκικά και αποστολικά αναγνώσματα που αναφέρονται στα Πάθη του Χριστού, καθώς και ευαγγελικά αποσπάσματα που περιγράφουν τη σταυρική θυσία Του. Ο χαρακτήρας της ακολουθίας είναι λιτός, πένθιμος, και γεμάτος περισυλλογή, καθώς η Εκκλησία συνοδεύει τον Χριστό νοερά στον Γολγοθά.

Αμέσως μετά, το μεσημέρι, τελείται ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης, ο οποίος συνδυάζεται με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Σε αυτή τη συγκινητική τελετή, αναπαρίσταται η σκηνή όπου ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία και ο Νικόδημος κατεβάζουν το σώμα του Εσταυρωμένου Χριστού από τον Σταυρό, το τυλίγουν σε λευκό σεντόνι και το τοποθετούν σε τάφο.

Ο ιερέας, κρατώντας τον Εσταυρωμένο, τον κατεβάζει από τον Σταυρό και τον τοποθετεί είτε στο Άγιο Τραπέζι είτε στον Επιτάφιο, ενώ οι ψάλτες αποδίδουν ύμνους γεμάτους συγκίνηση, όπως τον γνωστό «Σε τον αναβαλλόμενον το φως ως ιμάτιον». Η ατμόσφαιρα είναι βαθειά λυπηρή, καθώς οι πιστοί στέκονται μπροστά στο μυστήριο του θανάτου του Θεανθρώπου, με καρδιά συντετριμμένη αλλά και ελπίδα για την Ανάσταση που πλησιάζει.

