Αίθριος ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή με περιορισμένη τοπικά αστάθεια – Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου.

Το Θείο Δράμα κορυφώνεται ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής με την Αποκαθήλωση. Ο καιρός σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά θα κινηθεί σε γενικές γραμμές σε ήπιες συνθήκες με ορισμένες τοπικές βροχές να μην επηρεάζουν το εκκλησιαστικό τελετουργικό καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας.

Η μετεωρολόγος του MEGA Χριστίνα Ρήγου στη νέα της πρόγνωση επισημαίνει πώς αύριο ο καιρός θα είναι κατά κανόνα καλός για την εποχή, με λίγες τοπικές βροχές μικρής έντασης κυρίως σε Θράκη, βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, Κρήτη και ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα αισθηθεί κάποια ψύχρα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά.

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι, με θερμοκρασίες από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και βόρειους ανέμους 2–4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία 9–17 βαθμούς και άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, οι οποίοι θα στραφούν το βράδυ σε νοτιοανατολικούς. Στη δυτική Ελλάδα ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί, με θερμοκρασίες κοντά στους 20–21 βαθμούς. Τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει ανεμπόδιστα καθώς οι μεμονωμένες τοπικές βροχές θα ολοκληρωθούν μέχρι το απόγευμα.