Καλές οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες, με κάποια αστάθεια το Μεγάλο Σάββατο, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Το φετινό Πάσχα θα είναι ανοιξιάτικο, με τον καιρό να στέκεται σύμμαχος των εκδρομέων και των εορταστικών ημερών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μετεωρολόγου του Mega, Ελίνας Καρέτσου, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν καλές τόσο σήμερα όσο και αύριο, με μια ήπια αστάθεια να εμφανίζεται κυρίως στη βόρεια και ανατολική χώρα, χωρίς όμως αξιόλογα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία σήμερα θα παρουσιάσει μια μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, παραμένοντας ωστόσο σε ευχάριστα επίπεδα. Ανάλογο θα είναι το σκηνικό και τη Μεγάλη Παρασκευή, όπου η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, χωρίς να επηρεάσει ουσιαστικά την καλοκαιρία.

Το Μεγάλο Σάββατο, η εικόνα του καιρού θα είναι γενικά καλή. Στα βόρεια, η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα αγγίξει τους 20 βαθμούς. Η ψύχρα θα γίνεται αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ενώ οι άνεμοι έως 5 μποφόρ θα διατηρήσουν τις θάλασσες καλοτάξιδες. Παροδικές, τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και σε ορεινές περιοχές και κατά τόπους στην Κρήτη, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ωστόσο, από το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες τόσο για την περιφορά του Επιταφίου όσο και για την Ανάσταση.

Η Κυριακή του Πάσχα θα κυλήσει με έντονο ανοιξιάτικο χαρακτήρα, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές θα υπάρξει μόνο τοπικά στα βορειοανατολικά το πρωί, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ίδια τμήματα και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, φτάνοντας τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν έως 5 μποφόρ.

Ανάλογη είναι και η εικόνα που μεταφέρει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τονίζοντας πως δεν αναμένονται καιρικά προβλήματα και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις ημέρες του Πάσχα. Οι ασθενείς βροχές που θα εμφανιστούν κυρίως στα βορειοανατολικά θα είναι περιορισμένες, χωρίς καν να απαιτούν ομπρέλα, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αθήνα ενδέχεται να σημειωθούν λίγες σταγόνες, με τη θερμοκρασία ελαφρώς χαμηλότερη από τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια, με το θερμόμετρο γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά.

Καθώς πλησιάζουμε προς το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα γίνεται ολοένα και πιο φωτεινός και ήπιος, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά και να φτάνει έως και τους 22 βαθμούς. Η επιστροφή των εκδρομέων τη Δευτέρα του Πάσχα αναμένεται να πραγματοποιηθεί με καλές καιρικές συνθήκες, ενώ από τις επόμενες ημέρες διαφαίνεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, με μια ελαφριά μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τα μέσα της εβδομάδας.

Ένα Πάσχα, λοιπόν, με ήπιο καιρό, ανοιξιάτικη διάθεση και χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, ιδανικό για στιγμές ξεκούρασης και εορτασμού σε κάθε γωνιά της χώρας.

