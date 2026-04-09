Εγκαταλείπουν την Αθήνα οι εκδρομείς για το Πάσχα. Μεγάλη κίνηση στους δρόμους.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, με την κίνηση να παρουσιάζει αισθητή αύξηση σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής από τις πρωινές ώρες. Οι βασικές αρτηρίες της πρωτεύουσας βρίσκονται υπό πίεση, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την πόλη με προορισμό την περιφέρεια.

Στο κόκκινο Αττική Οδός και Κηφισός

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, όπου παρατηρούνται εκτεταμένες καθυστερήσεις από την περιοχή του Ρέντη έως την Κηφισιά, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κατά διαστήματα με δυσκολία. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, κυρίως από το Αιγάλεω έως τον Σκαραμαγκά, ενώ μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια της Νέας Περάμου και των Μεγάρων.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στην Αττική Οδό, ειδικά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με έντονη συμφόρηση σε κομβικά σημεία όπως η έξοδος προς τον Κηφισό, αλλά και στις περιοχές του Γέρακα και του Αμαρουσίου.

{https://x.com/aodostraffic/status/2042236951579836496}

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα αγγίζουν τα 45 λεπτά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Περιφερειακή Υμηττού.

{https://x.com/aodostraffic/status/2042219135933854072}

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις απογευματινές ώρες, όταν ολοκληρώνεται η εργασία για μεγάλο μέρος των πολιτών. Η Τροχαία έχει ήδη ενισχύσει τα μέτρα σε όλο το εθνικό δίκτυο, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των ταξιδιωτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhoiysc4c8qp?integrationId=eexbs17lxeknn2p}

Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κινητικότητα και στα λιμάνια της Αττικής, όπου επικρατούν συνθήκες υψηλής πληρότητας, αντίστοιχες με περιόδους αιχμής του καλοκαιριού. Στον Πειραιά, η επιβατική κίνηση είναι ιδιαίτερα έντονη, με συνεχείς ουρές οχημάτων και μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών να επιβιβάζονται σε πλοία με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τα δρομολόγια να εκτελούνται με υψηλές πληρότητες.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, τουλάχιστον μία ώρα πριν την αναχώρηση, λόγω της αυξημένης κίνησης τόσο στους δρόμους όσο και στους χώρους επιβίβασης.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου επικρατεί το αδιαχώρητο. Τα λεωφορεία αναχωρούν διαδοχικά με πληρότητα που αγγίζει το 100%, ενώ έχουν προστεθεί και έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι φετινοί εκδρομείς καλούνται να αντιμετωπίσουν και αυξημένο κόστος μετακίνησης, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων εμφανίζονται αυξημένες περίπου κατά 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhojodssol55?integrationId=eexbs17lxeknn2p}