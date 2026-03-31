Η έκτη τελευταία εβδομάδα της Σαρακοστής αποκαλείται ως βουβή και υπάρχει μια σημαντική εξήγηση πίσω από αυτόν τον χαρακτηρισμό - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί.

Η τρέχουσα εβδομάδα είθισται να αποκαλείται ως «βουβή» και «κουφή» με τους πιστούς να προετοιμάζονται για την Μεγάλη Εβδομάδα που κορυφώνεται με το Πάσχα. Πρόκεται για μια περίοδο σιωπηλής προετοιμασίας και πνευματικού αναστοχασμού για τους πιστούς, προπομπό των Παθών και της Ανάστασης του Χριστού. Μάλιστα θεωρείται ότι οι πιστοί έχουν ανακηρύξει την εβδομάδα πριν από την Εβδομάδα των Παθών ως «κουφή» και «βουβή» διότι απουσιάζει η ακολουθία των Χαιρετισμών στην Παναγία. Η αλήθεια όμως είναι ότι από εκκλησιαστικής πλευράς μόνο οι Χαιρετισμοί δεν τελούνται καθώς και την έκτη εβδομάδα των Νηστειών τελείται το Μεγάλο Απόδειπνο το απόγευμα, την Τετάρτη και την Παρασκευή καθώς και το Μικρό Απόδειπνο με τον κανόνα του Αγίου Λαζάρου την Παρασκευή το απόγευμα.

Να σημειωθεί ότι οι δύο μέρες ορόσημα της «βουβής» εβδομάδας είναι το Σάββατο του Λαζάρου που φέτος «πέφτει» το Σάββατο 4 Απριλίου και η Κυριακή των Βαΐων που θα εορταστεί την Κυριακή 5 Απριλίου. Το Σάββατο του Λαζάρου σηματοδοτεί τη θριαμβευτική επιστροφή της ζωής. Το γεγονός της ανάστασης του Λαζάρου λειτουργεί ως προάγγελος της Ανάστασης του Χριστού και υπενθυμίζει στους πιστούς την υπόσχεση της ζωής πέρα από τον θάνατο. Με την ανάσταση του φίλου του, ο Χριστός διδάσκει ότι η πίστη δεν περιορίζεται στο μέλλον αλλά εκδηλώνεται εδώ και τώρα, μέσα από την παρουσία Του. Το Σάββατο αυτό γίνεται, συμβολικά, ημέρα συνάντησης με τη ζωή και την ελπίδα, προετοιμάζοντας τους πιστούς να βιώσουν το θαύμα της Ανάστασης με βαθύτερη επίγνωση.

Η Κυριακή των Βαΐων ή αλλιώς η Βαϊοφόρος Κυριακή είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές της ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι η τελευταία Κυριακή πριν την Ανάσταση του Ιησού που μας εισάγει στην τελευταία εβδομάδα και την πιο σημαντική της Σαρακοστής, την Μεγάλη Εβδομάδα. Από αυτήν την ημέρα και για επτά μέρες βλέπουμε να εξελίσσεται το Θείο Δράμα. Την Κυριακή των Βαΐων γιορτάζουμε την πανηγυρική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος ερχόμενος από τη Βηθανία, εισήρθε στη πόλη πάνω σε ένα γαϊδουράκι με τις χαρμόσυνες επιφυμίες του κόσμου να ακούγονται από παντού. Μικροί και μεγάλοι ζητωκραύγαζαν το «Ωσαννά» κρατώντας στα χέρια τους κλαδιά από βάγια, δηλαδή κλαδιά από φοίνικες, ενώ έστρωναν στο διάβα Του τα ιμάτιά τους για να περάσει. Από εκεί φυσικά πήρε το όνομά της αυτή η ξεχωριστή Κυριακή. Του επιφύλασσαν μια θριαμβευτική υποδοχή όπως άρμοζε σε βασιλείς εκείνη την εποχή γιατί Τον υποδέχτηκαν ως τον Βασιλέα του Ισραήλ. Ωστόσο η έλευση του Ιησού στην Ιερουσαλήμ συμβολίζει την είσοδό Του στα μαρτύρια που επακολουθούν με αποκορύφωμα την Σταύρωσή Του. Η λατρεία συνδυάζει τη χαρά με την προσοχή στη σιωπή και την εσωτερική στάση, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας των Παθών.

Μαζί, οι δύο αυτές ημέρες δημιουργούν ένα πνευματικό πρελούδιο, συνδυάζοντας τη σιωπή και την εσωτερικότητα με την προοπτική της χαράς και της ελπίδας που φέρνει η Ανάσταση. Συνολικά η «κουφή» εβδομάδα γεφυρώνει τη Σαρακοστή με τη χαρά και το θαύμα της Αναστάσεως, προσφέροντας στους πιστούς τη δυνατότητα να προετοιμαστούν εσωτερικά για τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού.

