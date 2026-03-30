Ισχυρές βροχές θα «πολιορκήσουν» το Λεκανοπέδιο με τα προγνωστικά να δείχνουν μεγάλα ύψη νερού - Έως 90 mm βροχής – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν.

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται με έντονα καιρικά φαινόμενα ανήμερα Πρωταπριλιάς με την Αττική να βρίσκεται σε ζώνη έντονων καταιγίδων με μεγάλες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστική η ανάρτηση του μετεωρολόγου του ALPHA Γιώργου Τσατρφύλλια που προειδοποιεί για τον κίνδυνο πλημμυρών στο Λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που παραθέτει, τα ύψη βροχής ενδέχεται να κυμανθούν από 30 έως και 90 χιλιοστά, με τις μεγαλύτερες ποσότητες να εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Αττικής. Ο κύριος όγκος της βροχής προβλέπεται να σημειωθεί από τις μεσημεριανές ώρες έως και το βράδυ.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, ο πιο κρίσιμος παράγοντας δεν είναι μόνο η συνολική ποσότητα νερού, αλλά η ένταση της βροχόπτωσης. Σε περίπτωση που μεγάλος όγκος νερού πέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, με ρυθμούς που μπορεί να φτάσουν τα 20 έως 40 χιλιοστά ανά ώρα ή και υψηλότερα τοπικά, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα εκδήλωσης προβλημάτων.Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοιες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σε κάθε περίπτωση ο μετεωρολόγος του ALPHA τονίζει ότι η κακοκαιρία μελετάται και τα προγνωστικά δεδομένα θα επανεκτιμώνται καθώς πλησιάζει το μέτωπο της διαταραχής.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

"Έως 90 mm βροχής στην Αττική. Κρίσιμος παράγοντας η ένταση. Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών..."

Τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν για την Τετάρτη στην Αττική ύψη βροχής από 30 έως και 90 χιλιοστά με τάση να επηρεάζεται περισσότερο το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού.

?Ο μεγαλύτερο όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ.

❗️Το εύρος αυτό από μόνο του δεν είναι αμελητέο, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η ραγδαιότητα.

?Αν μέρος αυτής της βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα με εντάσεις της τάξης των 20-40 mm ανά ώρα ή και τοπικά υψηλότερες, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

?Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο!

Υ.Γ : Τα στοιχεία συνεχώς θα επανεκτιμώνται.

