Έντονα καιρικά φαινόμενα περιμένουμε στη χώρα μας από την Τετάρτη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για πλημμυρικά επεισόδια.

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Τρίτης καθώς οργανωμένο και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα περάσει από τη χώρα, με την Τετάρτη να αποτελεί την πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας.

Τα πρώτα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα της Τρίτης, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τοπικές βροχές που σταδιακά θα ενταθούν. Την Τετάρτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη πάνω από την Ελλάδα, προκαλώντας εκτεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Πέμπτη και την Παρασκευή με μικρότερη ένταση.

Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος για έντονα φαινόμενα και πιθανά πλημμυρικά επεισόδια σε περιοχές όπως η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και τμήματα του ανατολικού, βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι και οι ισχυροί άνεμοι. Την Τετάρτη θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, που τοπικά ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας», επισημαίνεται ότι, αν και υπάρχει πιθανότητα 25% λόγω της μεγάλης ενέργειας που θα αντλήσει το σύστημα από τη θάλασσα, προς το παρόν δεν πληρούνται πλήρως τα επιστημονικά κριτήρια για έναν τέτοιο χαρακτηρισμό. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς σε ορισμένες περιοχές τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο.

Διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

Η εξέλιξη αυτή του καιρού, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά, συνδέεται με ένα σύνθετο μετεωρολογικό σκηνικό στη Μεσόγειο, που περιλαμβάνει μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη προς τη βόρεια Αφρική και πιθανή δημιουργία δεύτερου βαρομετρικού χαμηλού κοντά στις ακτές της. Το σύστημα αυτό, εφόσον ενισχυθεί, αναμένεται να κινηθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα υγρασίας και ενισχύοντας περαιτέρω την κακοκαιρία στην Ελλάδα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα .

Με άλλα λόγια, όπως αναφέρει, το πραγματικά ανησυχητικό σενάριο δεν είναι μόνο η αρχική κυκλογένεση στη δυτική ή κεντρική Μεσόγειο, αλλά η μεταγενέστερη ανατροφοδότηση του συστήματος πάνω από τη βόρεια Αφρική. Εκεί, η σπάνια εισβολή ψύχους σε συνδυασμό με τη δυναμική του ανώτερου χαμηλού μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση ενός δεύτερου, πιο επικίνδυνου βαρομετρικού, το οποίο στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς την ανατολική Μεσόγειο και πολύ πιθανόν προς την Ελλάδα.

Συνολικά, πρόκειται για ένα ισχυρό και δυναμικό φαινόμενο, που απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

