Προειδοποίηση Καλλιάνου για ισχυρά φαινόμενα και κίνδυνο πλημμυρών.

Ισχυρή και καλά οργανωμένη κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, η κορύφωση των φαινομένων προβλέπεται την Τετάρτη 1 Απριλίου, η οποία αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του κύματος κακοκαιρίας.

Τα πρώτα σημάδια της επιδείνωσης θα εμφανιστούν από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης, με βροχοπτώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι οποίες σταδιακά θα ενταθούν.

Την Τετάρτη, το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη πάνω από τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες και έντονες βροχές.

Από την Πέμπτη έως και την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, ωστόσο με μικρότερη ένταση.

Πιο συγκεκριμένα:

Τρίτη (31/3): Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τοπικές βροχές που σταδιακά θα ενταθούν.

Τετάρτη (1/4): Η ημέρα της μέγιστης έντασης. Το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε πλήρη οργάνωση πάνω από την Ελλάδα, προκαλώντας γενικευμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Πέμπτη (2/4) - Παρασκευή (3/4): Τα φαινόμενα θα επιμείνουν, αλλά με σαφώς μικρότερη δυναμική σε σχέση με την Τετάρτη.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Εύβοια και οι Σποράδες, καθώς και τμήματα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Επίσης, έντονα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του ανατολικού, βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

