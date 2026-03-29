Τι λέει για τη νέα κακοκαιρία τις επόμενες μέρες ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Η κακοκαιρία που έρχεται μέσα στην εβδομάδα φαίνεται ότι απασχολεί ιδιαίτερα τους μετεωρολόγους. Χαρακτηριστική είναι η ενημέρωση που έδωσε ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς, τονίζοντας ότι: «Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρότι η τελική εικόνα δεν έχει ακόμη οριστικά κλειδώσει, τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι αρκετά σοβαρά ώστε να επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση και προετοιμασία. Γι’ αυτό και, χωρίς δραματοποίηση αλλά με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για το χειρότερο δυνατό σενάριο».

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, ενώ για την Τετάρτη η ΕΜΥ αναφέρει: Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά στα ανατολικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση ενώ στα κεντρικά και τα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου ως προς τις μέγιστες τιμές της, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

