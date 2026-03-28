Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για σοβαρή κακοκαιρία που ενδεχομένως πλήξει και την Αττική.

Γιάννης Καλλιάνος

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η χώρα από την Τρίτη 31/3, καθώς ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τουλάχιστον επτά μεγάλες περιοχές, φέρνοντας έντονες καταιγίδες, ανέμους που θα φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ, αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή επιδείνωση από τα μέσα της εβδομάδας.

Αιτία αποτελεί ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στην Κεντρική Μεσόγειος και αναμένεται να κινηθεί προς την Αδριατική, επηρεάζοντας άμεσα τον ελλαδικό χώρο. Η Τετάρτη προβλέπεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση του μετεωρολόγου, το σύστημα αυτό θα συνοδεύεται από επικίνδυνα φαινόμενα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:

-Καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες: Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση

-Κίνδυνος πλημμυρών: Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για πλημμυρικά επεισόδια, ειδικά σε αστικά κέντρα και περιοχές με επιβαρυμένο ανάγλυφο

-Επικίνδυνοι άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, αγγίζοντας τοπικά τα 9 με 10 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

-Χιόνια: Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα πολύ ορεινά τμήματα της χώρας

Τα δύο σενάρια των προγνωστικών μοντέλων

Παρότι η κατεύθυνση του χαμηλού είναι δεδομένη, τα αριθμητικά μοντέλα «παλεύουν» ακόμα για την ακριβή τροχιά του, με δύο επικρατέστερα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι:

Σενάριο 1: Το «δύσκολο» σενάριο για την Κεντρική Ελλάδα

Εάν επικρατήσει αυτό το μοντέλο, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν σε:

1. Πελοπόννησο

2. Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)

3. Θεσσαλία

4. Κεντρική Μακεδονία

5. Εύβοια και Σποράδες

6. Νοτιοδυτική Κρήτη

Σενάριο 2: Μετατόπιση προς το Αιγαίο

Σε αυτή την περίπτωση, ο πυρήνας των έντονων φαινομένων θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως:

• Το Ανατολικό Αιγαίο

• Το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο

• Τμήματα της Θεσσαλίας

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Κακοκαιρία Πρωταπριλιάς: Πιθανό το σενάριο ισχυρών φαινομένων, αβέβαιη ακόμα η τροχιά του χαμηλού

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα επιμένουν ότι την ερχόμενη Τρίτη προς Τετάρτη, με κύρια ημέρα επιδείνωσης την Τετάρτη, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου προς την Αδριατική και στη συνέχεια θα προσεγγίσει τον Eλλαδικό χώρο.

Το σύστημα αυτό αναμένεται να συνοδεύεται από:

Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους έντονες.

Αυξημένη πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα.

Θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9–10 μποφόρ.

Χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά τμήματα.

Τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα αυτή τη στιγμή:

Τα αριθμητικά μοντέλα εξακολουθούν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς την ακριβή εξέλιξη και την τροχιά του χαμηλού.

Ένα βασικό σενάριο «βλέπει» τα πιο έντονα φαινόμενα σε :

Πελοπόννησο

Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)

Θεσσαλία

Κεντρική Μακεδονία

Εύβοια και Σποράδες

Νοτιοδυτική Κρήτη

Ένα δεύτερο σενάριο μετατοπίζει τον πυρήνα των φαινομένων προς :

Ανατολικό Αιγαίο

Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο

Πιθανώς και Θεσσαλία

Η τελική θέση και η τροχιά του χαμηλού δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό για τέτοιου είδους δυναμικά συστήματα.

Για τη λεγόμενη “Mετεωρολογική βόμβα”:

Χθες έγινε αναφορά σε πιθανότητα περίπου 25% για μεγάλη πτώση της βαρομετρικής πίεσης στο κέντρο του χαμηλού μέσα σε 24 ώρες. Η πιθανότητα αυτή παραμένει χαμηλή αλλά υπαρκτή, και για αυτό αναφέρθηκε ως ενδεχόμενο και όχι ως βεβαιότητα. Έστω όμως και αν τελικά λάβει χώρα, θα είναι ένα φαινόμενο που σαφώς έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, ωστόσο δεν είναι πολύ συχνό. Προφανώς όλα αυτά θα "κλειδώσουν" μεθαύριο Δευτέρα όποτε και θα ενημερωθείτε με απόλυτη λεπτομέρεια. Κατά την προσωπική μου άποψη, το βαρομετρικό χαμηλό θα είναι ισχυρό αλλά δεν θα εξελιχθεί σε Μετεωρολογική βόμβα, θα υπερτερήσει δηλαδή το σενάριο που έδωσα μεγαλύτερες πιθανότητες.

Γιατί είναι δύσκολη η πρόγνωση:

Ο καιρός είναι ένα χαοτικό σύστημα. Μικρές διαφοροποιήσεις στη γέννηση και την εξέλιξη του χαμηλού μπορούν να αλλάξουν σημαντικά:

Την τροχιά του

Την ένταση

Τις περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

Τι κρατάμε ως δεδομένο μέχρι τώρα:

Ένα ισχυρό (βαθύ) βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τη Τρίτη το βράδυ και έπειτα.

Θα μεταφέρει μεγάλα ποσά υγρασίας και θα αντλεί ενέργεια από τη θάλασσα.

Θα δώσει πιθανότατα έντονα καιρικά φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Η Τετάρτη φαίνεται ως η πιο κρίσιμη ημέρα.

Η ουσία της έγκαιρης ενημέρωσης:

Η ενημέρωση των πολιτών για μια πιθανή έντονη κακοκαιρία αρκετές ημέρες πριν αποτελεί μέρος της επιστημονικής ευθύνης, ώστε:

Να αρχίσει να υπάρχει υπόνοια για προετοιμασία.

Να ενεργοποιείται σιγά σιγά ο κρατικός μηχανισμός αναμένοντας τις τελικές περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Και φυσικά να γίνει ότι καλύτερο για να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις.

Καθώς θα πλησιάζουμε χρονικά, τα προγνωστικά στοιχεία θα συγκλίνουν και θα μπορούμε να δώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια:

Τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Την ένταση των φαινομένων

Τη χρονική εξέλιξη

Η δουλειά του Μετεωρολόγου είναι να ενημερώνει έγκαιρα, να αποτυπώνει την πιθανότητα και να σέβεται την αβεβαιότητα. Δουλειά του ασφαλώς δεν είναι να υπερβάλλει, ούτε να «προβλέπει εκ των υστέρων».

Συμπέρασμα:

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, την Τετάρτη αναμένουμε μια σημαντική κακοκαιρία στη χώρα μας, η ένταση της οποίας θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες.

Να είστε καλά.

(Θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση με τα νεότερα δεδομένα)».

Γιώργος Τσατραφύλλιας

Η κακοκαιρία Deborah συνεχίζει την επέλασή της συνοδευόμενη από κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενώ δεν έλειψαν και τα χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου. Από το πρωί καταιγίδες έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Για το πέρασμα της κακοκαιρίας Deborah και για το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες τοποθετπήθηκε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του ALPHA Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνοντας ότι η καιρική διαταραχή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όπως τόνισε «η κακοκαιρία από το πρωί δίνει πολύτιμα χιόνια και βροχές.» Μάλιστα στην πρόγνωσή του στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού έδωσε το πλαίσιο που ακολουθήσει η καιρική επιδείνωση. «Από το πρωί έχουμε δει πολλά χιονισμένα τοπία, χιόνισε στο Μέτσοβο, στο Καρπενήσι ακόμη και στην Κέρκυρα στα ορεινά. Η κακοκαιρία στροβιλίζεται στην Ανδριατική και φέρνει πολλά νεφικά συστήματα με βροχές και καταιγίδες. Ως προς τα φαινόμενα δεν φαίνεται κάτι αξιόλογο τις επόμενες ώρες. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, στη Δυτική Πελοπόννησο και την Νότιο, Θράκη και Δωδεκάνησα. Πλούσια χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και τις επόμενες ώρες. Ψύχρα αισθητή. Αύριο η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική μέχρι το μεσημέρι χωρίς έντονα φαινόμενα.»

Παράλληλα ο μετεωρολόγος του ALPHA τονίζει ότι έρχεται χειμώνας από την Πρωταπριλιά με βροχές, καταιγίδες και τσουχτερό κρύο. Μάλιστα σε ανάρτησή του δεν παραλείπει να σχολιάσει καυστικά μετεωρολογικές προγνώσεις που μιλάνε για «καταστροφικά καιρικά σενάρια». Όπως σημειώνει «η ανακύκλωση, τις τελευταίες ώρες, καταστροφικών σεναρίων για την επόμενη εβδομάδα , τη στιγμή που η επιστήμη δίνει καθημερινά μάχη για αξιόπιστη πρόγνωση των επόμενων ωρών , δεν βοηθά σε τίποτα. Τουναντίον, δημιουργεί σύγχυση και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην πρόγνωση.

"Η υπερβολή δεν είναι επιστήμη. Είναι θόρυβος...»

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, η χειρότερη ημέρα φαίνεται πως για την Αττική είναι η Τετάρτη. Στον χάρτη παρακάτω μπορείτε να δείτε πως θα ξεκινήσει από την Πελοπόννησο νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Η κακοκαιρία θα κινηθεί βορειότερα και φαίνεται πως η Αττική θα βρεθεί στη δίνη της κακοκαιρίας. Η κακοκαιρία θα πλήξει Αττική, Εύβοια και νότια Πελοπόννησο. Ωστόσο, ακριβής πρόβλεψη θα γίνει στις αρχές της εβδομάδας.