Σύμφωνα με την παράδοση, η εβδομάδα πριν τη Μεγάλη αποκαλείται «βουβή» και «κουφή» - Η εξήγηση και η σύνδεση με την Εβδομάδα των Παθών.

Η έκτη εβδομάδα της Σαρακοστής ξεκινά την προσεχή Δευτέρα 30 Μαρτίου και αποκαλείται από τους πιστούς ως «Εβδομάδα των Βαΐων». Πρόκειται για μια από τις πιο κατανυκτικές περιόδους της Ορθόδοξης παράδοσης, προετοιμάζοντας τους πιστούς για τα γεγονότα του Πάσχα. Είναι η εβδομάδα που ολοκληρώνεται με το Σάββατο του Λαζάρου και τη Κυριακή των Βαΐων, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την είσοδο στην τελική ευθεία πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Γιατί η εβδομάδα πριν την Μεγάλη Εβδομάδα ονομάζεται «βουβή»;

Μάλιστα έχει επικρατήσει η εβδομάδα αυτή να αποκαλείται ως «βουβή» αλλά και «κουφή» επειδή δεν τελείται η ακολουθία των Χαιρετισμών και γενικότερα επικρατεί ένα κατανυκτικό κλίμα που λειτουργεί προπαρασκευαστικά για την έλευση της Μεγάλης Εβδομάδας. Τελούνται όλες οι καθιερωμένες ακολουθίες της Σαρακοστής, όπως ο Όρθρος, ο Εσπερινός και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, διατηρώντας το πνευματικό κλίμα της περιόδου.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, η Εκκλησία στρέφει το ενδιαφέρον της στο πρόσωπο του Λαζάρου και στα γεγονότα που προηγήθηκαν της Ανάστασής του. Η ασθένεια, ο θάνατος και ο θρήνος των συγγενών του γίνονται αφορμή για να αναδειχθεί η ανθρώπινη διάσταση του πόνου, αλλά και η θεϊκή δύναμη που υπερβαίνει τον θάνατο. Παράλληλα, η πορεία του Χριστού προς τη Βηθανία και την Ιερουσαλήμ αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς προαναγγέλλει τα Πάθη που πλησιάζουν.

Οι ύμνοι και τα αναγνώσματα της εβδομάδας προετοιμάζουν τους πιστούς για τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, δίνοντας έμφαση στη μετάνοια, τη σιωπή και την εσωτερική εγρήγορση. Η εβδομάδα αυτή σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση λειτουργεί ως ένα πέρασμα από τη νηστεία στη μεγάλη δοκιμασία της Μεγάλης Εβδομάδας. Μέσα από τις ακολουθίες και τα μηνύματα των ημερών, αναδεικνύεται η έννοια της μετάνοιας και της ταπεινότητας που οδηγεί στη Σταύρωση και τελικά στην Ανάσταση.