Το σχέδιο για την ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα για το Πάσχα 2026.

Ανησυχία επικρατεί για την άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα ενόψει του Πάσχα 2026, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυστηροί περιορισμοί στην Ιερουσαλήμ καθιστούν τη φετινή τελετή Αφής εξαιρετικά αβέβαιη. Οι ισραηλινές αρχές εξετάζουν περιορισμούς στον αριθμό των παρευρισκόμενων και ακόμη και την πλήρη απαγόρευση της τελετής, ενώ αμφίβολη παραμένει και η τηλεοπτική μετάδοση. Παρά τα εμπόδια, η Αγιοταφίτικη Αδελφότητα δηλώνει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον Πανάγιο Τάφο, ακόμη και χωρίς επίσημη έγκριση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdm04p68pux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Αθήνα

Η πρώτη και πιο άμεση επιλογή προβλέπει τη χρήση κρατικού ή Πρωθυπουργικού αεροσκάφους για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, αν δεν δοθεί επίσημη άδεια για την τελετή Αφής στον Πανάγιο Τάφο. Σε περίπτωση που η τελετή περιοριστεί ή ανασταλεί λόγω των συνθηκών ασφαλείας, η άφιξη του Αγίου Φωτός μέσω αυτού του τρόπου γίνεται πρακτικά αδύνατη.

Μια δεύτερη επιλογή που εξετάζεται είναι η οδική μεταφορά από τα Ιεροσόλυμα μέσω Ιορδανίας, με συνέχιση της διαδρομής αεροπορικώς προς την Αθήνα. Αν και θεωρητικά εφικτή, η διαδρομή αυτή ενέχει σημαντικούς κινδύνους, λόγω των εμπόλεμων ζωνών και των περιορισμών στις μετακινήσεις. Ο συνδυασμός οδικής και αεροπορικής μεταφοράς θα απαιτούσε αυξημένη προσοχή και συντονισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του Αγίου Φωτός και της συνοδείας του.

Τέλος, το ενδεχόμενο να μην φτάσει καθόλου το Άγιο Φως στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτό, εάν δεν πληρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Σε αυτή την περίπτωση, οι φετινές θρησκευτικές τελετές της Ανάστασης θα πρέπει να τελεστούν χωρίς τη συμβολική άφιξη του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο σενάριο που προκρίνεται ως η έσχατη και απευκτέα λύση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdduatjvpeh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ πως «η δική μας πρόθεση, εμένα προσωπικά είναι να βρίσκομαι εκεί, να παρακολουθήσω την άγια τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός, να το παραλάβω από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και να το φέρω στην Ελλάδα». «Η τελετή θα γίνει κανονικά οπωσδήποτε, απλά δεν θα γίνει με το πλήθος πιστών που γινόταν τις προηγούμενες χρονιές».

Παρά τις δυσκολίες, η πρόθεση των εκκλησιαστικών Αρχών είναι να πραγματοποιηθεί κανονικά η τελετή, έστω και με περιορισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσία πιστών θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, με περίπου 50 άτομα να επιτρέπεται να παρακολουθήσουν την Αφή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhbo7eueru6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μητροπολίτης Φιλόθεος: Δεν είναι απαραίτητο το Αγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα για την Ανάσταση

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, αναφερόμενος στο ζήτημα διευκρίνισε ότι η τέλεση της αφής στα Ιεροσόλυμα είναι κάτι που θα συμβεί ωστόσο δεν είναι βέβαιη η μεταφορά του στην Αθήνα, ενδεχόμενο όμως που δεν επηρεάζει την Ανάσταση. Όπως είπε σε συνέντευξή του, «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αν και πώς θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα», τονίζοντας ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω των πολεμικών συγκρούσεων ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία μεταφοράς.

«Θεωρούμε μία ξεχωριστή ευλογία που έρχεται το Άγιο Φως, όχι όμως ως μία απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση»

Ερωτηθείς για το ζήτημα της μεταφορά του Αγίου Φωτός τόνισε ότι «Ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Έλλαδος, κ. Ιερώνυμο. Προφανώς θα συζήτησαν και αυτό το ζήτημα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν υπάρχει ζήτημα εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Γίνονται κανονικά οι λειτουργίες, με περιορισμό ατόμων, λόγω των πολεμικών συρράξεων. Η τελετή αυτή έχει μία ιστορία αιώνων. Μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, νομίζω από το 1987 και μετά, με αεροπορική πτήση έρχεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί. Όλοι μας λαμβάνουμε το Άγιο Φως μέσα από τον ακοίμητη καντήλα που υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα στους ναούς. Δεν το σβήνουμε ποτέ. Βέβαια θεωρούμε μία ξεχωριστή ευλογία που έρχεται το Άγιο Φως, όχι όμως ως μία απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση», σημείωσε χαρακτηριστικά στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7 και πρόσθεσε: «Το Άγιο Φως είναι ο Ιησούς, ο Χριστός είναι το φως στη ζωή των ανθρώπων. Τα σύμβολα πάντοτε έχουν χαρακτήρα παραπεμπικό. Το Άγιο Φως είναι αυτό το φως που εικονίζει και συμβολίζει το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμη και εάν φέτος δεν έχουμε την ευλογία, τουλάχιστον την πρώτη μέρα, κάποια στιγμή θα έρθει στον τόπο μας το Άγιο Φως», κατέληξε.