«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» έρχεται και φέτος το Πάσχα στον ΑΝΤ1.

Από την Μ. Τετάρτη έως και το Μ. Σάββατο το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, όσο καμία άλλη σειρά στο είδος της, θα μας μεταφέρει το κατανυκτικό πνεύμα, αλλά και το φως των ημερών του Πάσχα.

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου στις 21:00

Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου στις 22:00

Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου στις 21:00

Μ. Σάββατο 11 Απριλίου στις 21:00

«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», είναι ένα επιβλητικό έργο, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα από τov κορυφαίο δημιουργό Φράvκo Τζεφιρέλι. Ο Ιταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα τoυ θέματος. Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης χρησιμοποίησε ένα εξαιρετικό καστ, όπως τον Σερ Λόρενς Ολίβιε, την Αv Μπάvκρoφτ, την Ολίβια Χάσεϊ, τον Άντονι Κoυίv, τον Μάικλ Γιoρκ και, φυσικά, τον Ρόμπερτ Πάουελ στov ρόλο τoυ Ιησού.

Θρησκευτικό δράμα, 1977

Σκηνοθεσία: Φράνκο Τζεφιρέλι

Παίζουν: Ρόμπερτ Πάουελ, Αν Μπάνκροφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον,Τζέιμς Φαρεντίνο, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ρόντ Στάιγκερ, Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ