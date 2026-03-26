Δείτε πώς θα αποζημιωθείτε αν το έχετε στην κατοχή σας.

Τα καταστήματα PEPCO με ανακοίνωση που εξέδωσαν ενημερώνουν τους καταναλωτές για το ζήτημα που έχει προκύψει με την σήμανση ενός προϊόντος που διατέθηκε στην ελληνική αγορά. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση: «λόγω ενός προβλήματος με την σήμανση ενός μικρού αριθμού προϊόντων, παρακαλούμε όσους τα έχουν αγοράσει να τα ελέγξουν

PLU 612751 Kubek Fashion Λόγω ενός ατυχούς σφάλματος, ορισμένες κούπες φέρουν εσφαλμένη ετικέτα με γραφικά που υποδηλώνουν ότι είναι κατάλληλες για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και πλυντήριο πιάτων. Στην πραγματικότητα, τα προϊόντα αυτά ΔΕΝ προορίζονται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο πιάτων.

Η χρήση τους με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη (κίνδυνος εγκαυμάτων) λόγω της θέρμανσης των χρυσών στοιχείων στο φούρνο μικροκυμάτων. Τα εικονογράμματα βρίσκονται στο κάτω μέρος της κούπας – βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά. Τα εικονογράμματα πρέπει να είναι σβησμένα.

Εάν έχετε ένα κούπα με λανθασμένη σήμανση, παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν και θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων για την αγορά σας. Οι επιστροφές μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε κατάστημα PEPCO. Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. »