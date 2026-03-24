Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου για τις παρελάσεις που θα γίνουν υπό βροχή.

Με τοπικές βροχές θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις για την 25η Μαρτίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από τις πρώτες πρωινές ώρες, επηρεάζοντας κυρίως τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες νωρίς μέσα στην ημέρα τόνισε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Στην Αθήνα και γενικότερα στην Αττική, βροχές θα σημειώνονται έως περίπου τις 11:00 – 12:00 το μεσημέρι, γεγονός που σημαίνει ότι αρκετές παρελάσεις ενδέχεται να διεξαχθούν υπό βροχή. Αντίστοιχο σκηνικό αναμένεται και στην Εύβοια, όπου τα φαινόμενα θα είναι τοπικά αλλά αισθητά τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, ωστόσο οι βροχές θα μετατοπιστούν προς τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη, όπου θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στα Δωδεκάνησα, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν έως και το απόγευμα, περίπου μέχρι τις 15:00 – 16:00. Αντίθετα, καλύτερες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο, όπου οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με λίγες μόνο νεφώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ανέμους, καθώς στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7-8 μποφόρ, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις μετακινήσεις και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Συνολικά, η 25η Μαρτίου θα κυλήσει με ήπια αλλά αισθητή αστάθεια, κυρίως τις πρωινές ώρες, με τις περισσότερες παρελάσεις να επηρεάζονται τοπικά από βροχές, χωρίς όμως ακραία καιρικά φαινόμενα.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΩΡΑ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ & ΤΙ ΚΑΙΡΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Ο παρακάτω χάρτης (meteoam.it) αποτυπώνει τις περιοχές και τις ώρες όπου θα εκδηλωθούν οι βροχές κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, ανήμερα της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 2026.

Τα φαινόμενα, όπως φαίνεται στον χάρτη βροχοπτώσεων, θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας, όπου έως περίπου τις 11:00-12:00 το μεσημέρι θα σημειώνονται τοπικές βροχές. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στις Κυκλάδες και Κρήτη, όπου θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο μέρος της ημέρας (κυρίως στην Κρήτη).

Στα Δωδεκάνησα, αναμένονται τοπικές βροχές έως περίπου τις 15:00-16:00 το απόγευμα.

Σε ότι αφορά στους ανέμους, αναμένονται εντάσεις που σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, όποτε ίσως υπάρξουν και κάποια δρομολόγια ιδιαιτέρως μικρών πλοίων που δεν θα πραγματοποιηθούν. Αντίθετα, στο Ιόνιο, στα Δυτικά και Βόρεια ηπειρωτικά αλλά και στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο, ο καιρός θα είναι καλύτερος, με λίγες μόνο νεφώσεις και μία ήπια αίσθηση ψύχρας, χωρίς όμως φαινόμενα.

Σε ότι αφορά στο επικείμενη αλλαγή που θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή το πρωί και πρώτα από τα Βορειοδυτικά, έχω να τονίσω ότι θα είναι μια απολύτως τυπική μεταβολή για το τρίτο δεκαήμερο του Μάρτη, που ναι μεν θα δώσει καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά προφανώς και δεν χρειάζεται κανένας λόγος ανησυχίας. Συγκεκριμένα στην Αττική οι βροχές θα είναι τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς.

Διευκρινίζεται ότι οι χιονοπτώσεις την Παρασκευή θα περιοριστούν αποκλειστικά σε ορεινά τμήματα άνω των 900-1.200 μέτρων. Πάντως, με εξάρσεις και υφέσεις, θα συνεχιστεί ο κατά διαστήματα άστατος καιρός και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν μέγιστες θερμοκρασίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τις επόμενες ημέρες :

?️ ΑΘΗΝΑ :

Τετάρτη (Εθνική Επέτειος) : 17°C

Πέμπτη : 19°C

Παρασκευή : 18°C

Σάββατο 28/3 : 17°C

Κυριακή 29/3 : 17-18°C

? ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :

Τετάρτη (Εθνική Επέτειος) : 18°C

Πέμπτη : 18-19°C

Παρασκευή : 16°C

Σάββατο 28/3 : 15-16°C

Κυριακή 29/3 : 16-17°C

?? Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες !

