Πανελλαδική στάση εργασίας σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία (26/3) - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ και το κάλεσμα ευρείας συμμετοχής για να εισακουστούν τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία την Τετάρτη 25 Μαρτίου λόγω της εθνικής εορτής για την Ελληνική Επανάσταση με τους μαθητές να επιστρέφουν στην σχολική καθημερινότητα και σε ρυθμούς μαθημάτων από την Πέμπτη 26 του μήνα. Όμως αναμένονται αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείων και Δημοτικών λόγω της κήρυξης πανελλαδικής δίωρης στάσης εργασίας από την ΔΟΕ από τις 8:00 μέχρι τις 10:00 στον αποηχο του τραγικού θανάτου της εκπαιδευτικού στην Θεσσαλονίκη.

Όπως τονίζει η ΔΟΕ «η απώλεια της συναδέλφου παναφέρει στο προσκήνιο, με τραγικό τρόπο, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία ως αποτέλεσμα της διαχρονικής απαξίωσης και υποβάθμισης από τις κυβερνήσεις, του εκπαιδευτικού έργου. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «μεμονωμένο». Αντιθέτως, αναδεικνύει την ασφυκτική πίεση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τη γραφειοκρατική και ψυχολογική επιβάρυνση καθώς και το κλίμα αυταρχισμού που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί, προσπαθώντας να κρατήσουν όρθιο το δημόσιο σχολείο χωρίς ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία. Η πραγματικότητα στις σχολικές μονάδες είναι αποκαλυπτική:

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι μαθητές αντανακλώνται μέσα στην τάξη, καθιστώντας τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού ακόμα πιο σύνθετο.

Τα πολυπληθή τμήματα, οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, οι υποχρεωτικές υπερωρίες, επειδή δεν καλύπτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. τα χιλιάδες κενά, αλλά και η απουσία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης μαθητών και εκπαιδευτικών, συντελούν στην ενίσχυση ενός περιβάλλοντος εργασιακής εξουθένωσης.

Ταυτόχρονα, η ίδια η κυβέρνηση και το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. συμβάλλουν στο να κλονίζεται και να υπονομεύεται ο σεβασμός προς το πρόσωπο του/της εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τη συστηματική απαξίωση του έργου και της επιστημονικής οντότητας των εκπαιδευτικών μόνο και μόνο για να υλοποιήσει, με αυταρχικό τρόπο, αντιεκπαιδευτικές πολιτικές (π.χ. κατηγοριοποίηση των σχολείων).

Δεν θα επιτρέψουμε το δημόσιο σχολείο να λειτουργεί πάνω στην ανθρώπινη εξάντληση. Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αναλώσιμοι!»

Μάλιστα όπως επισημαίνεται καλούνται οι σύλλογοι εκπαιδευτικών να προχωρήσουν σε πολύμορφες πρωτοβουλίες ανάδειξης του ζητήματος της εργασιακής εξουθένωσης και απαξίωσης του εκπαιδευτικού έργου καθώς και να διανείμουν την ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. στους γονείς.

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης τόνισε ότι «Η Πέμπτη 26 Μαρτίου είναι πανελλαδική ημέρα δράσης για τον κλάδο, με στόχο την ανάδειξη της έλλειψης προστασίας των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση του έργου τους και της συνολικής εργασιακής και παιδαγωγικής απαξίωσης του κλάδου. Το ζήτημα ήρθε με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο μετά τον θάνατο συναδέλφου στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τις καθημερινές συνθήκες πίεσης, ευθύνης και εξουθένωσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Οι δράσεις της ημέρας περιλαμβάνουν: στάση εργασίας 08:00 – 10:00, ενημερώσεις γονέων στα σχολεία τις πρωινές ώρες, μοίρασμα ανακοινώσεων της Δ.Ο.Ε. και των σωματείων, ανάρτηση πανό στις σχολικές μονάδες, τοπικές δράσεις ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε συλλόγου και παραστάσεις διαμαρτυρίας στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΠΕ). Διεκδικούμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους, σεβασμό στο παιδαγωγικό έργο, ουσιαστική στήριξη της εργασίας που συχνά απαξιώνεται από το κράτος και τη διοίκηση, καθώς και τέλος στην στοχοποίηση και τις διώξεις του κλάδου, με ξεκάθαρο «όχι» στα πειθαρχικά. Η φωνή των εκπαιδευτικών πρέπει να ακουστεί παντού. Δεν σιωπούμε – διεκδικούμε την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια στη δουλειά μας, βάζοντας στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη λίγων ή τις πολεμικές επιδιώξεις των ισχυρών που ματώνουν τους λαούς.»

Στάση εργασίας στα σχολεία στις 26/3: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα

Δεδομένης της κήρυξης δίωρης στάσης εργασίας ζήτημα αναμένεται να προκύψει αναφορικά με την λειτουργία της πρωινής ζώνης και τις δύο πρώτες ώρες μαθημάτων. Οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στις τάξεις στις 26 του μήνα ωστόσο η διεξαγωγή των πρώτων μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Σε περιπτώσεις αυξημένης συμμετοχής ενδέχεται να υπάρξουν κενά στο πρόγραμμα, συγχωνεύσεις τμημάτων. Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί ξεχωριστά σε κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού. Μετά το πέρας της δίωρης στάσης οι εκπαιδευτικοί σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα επιστρέψουν κανονικά στα καθήκοντα τους στις τάξεις και στο Ολοήμερο.