Οι καιρικές συνθήκες με την έντονη βροχή δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή των παρελάσεων.

Βροχές και καταιγίδες σαρώνουν την Κρήτη με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί η ματαίωση των παρελάσεων για την 25η Μαρτίου στο Ρέθυμνο. Ειδικότερα, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου ανακοίνωσε ότι «λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που προβλέπονται από την ΕΜΥ για αύριο στην Π.Ε. Ρεθύμνης και για προστασία των μαθητών, καθώς και όλων των συμμετεχόντων, η καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώνεται. Η Δοξολογία καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά».