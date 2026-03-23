Σε κλοιό βροχών βρίσκεται η Κρήτη γεγονός που προβληματίζει για το αν θα διεξαχθεί τελικά η μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου - Η πρόβλεψη και για χιόνια.

Προβληματισμός επικρατεί στην Κρήτη για τον καιρό της παρέλασης της 25ης Μαρτίου καθώς τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδιαιτέρως άστατες με τις βροχές να είναι επίμονες και συνδυάστικα με τις ψυχρές αέριες μάζες να δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό για τον εορτασμό της εθνικής επετείου. Λόγω της βροχερής ημέρας και των έντονων φαινομένων, εξετάζεται σοβαρά η πιθανότητα αναβολής των παρελάσεων ή τροποποίησης των εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος και Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, Μανώλης Λέκκας μίλησε στο Zarpa Radio 89,6 και ανέλυσε τον καιρό των επόμενων ημερών με ιδιαίτερη έμφαση στην Τετάρτη 25 Μαρτίου που όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «Θα είναι βροχερή μέρα, θα έχει αρκετά έντονο καιρό, δείχνει καλά βροχομετρικά, δε λέω για ακρότητες απλά έχει λίγο διάρκεια αυτός ο καιρός, που σημαίνει ότι εναποθέτει αρκετές ποσότητες νερού και μάλιστα τη νύχτα Τρίτης – Τετάρτης πρωί δεν αποκλείεται να δούμε και χιόνια σε υψηλά υψόμετρα».

Όπως είπε ο κ. Λέκκας, «υπάρχει ψυχρή αέρια μάζα πάνω από το νησί για όλο τον Μάρτιο και φαίνεται ότι θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα. Οι διαταραχές έχουν δυναμική και παράγουν καιρό». Ο κ. Λέκκας είπε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν ενώ εξετάζεται το εάν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν παρελάσεις κάτω από καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Λέκκα, ο καιρός το πρωί της Τρίτης θα είναι καλός, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται έντονες νεφώσεις και από το βράδυ της Τρίτης θα κάνουν την εμφάνισή τους τα φαινόμενα. Προβλέπονται βροχές και χιόνια στις πολύ ορεινές περιοχές της Κρήτης. «Τα φαινόμενα στην αρχή θα έχουν τοπικό χαρακτήρα αλλά στη συνέχεια θα επεκταθούν». Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 μποφόρ ενώ στα δυτικά ενδέχεται να φτάσουν και τα 6 στα νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 15 βαθμούς Κελσίου ενώ στα νότια θα είναι λίγο πιο αυξημένες.

Καιρός 25ης Μαρτίου: Θα ακυρωθεί η παρέλαση στα Χανιά λόγω των έντονων βροχών;

Σχετικά με την ημέρα της Εθνικής Επετείου, ο κ. Λέκκας είπε πως ο καιρός θα είναι βροχερός ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ακυρωθεί η παρέλαση. «Θα εξετάσουμε και τα αυριανά στοιχεία. Η ημέρα δείχνει να είναι αρκετά βροχερή, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, γιατί η όλη ένταση της κακοκαιρίας αναμένεται τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, καθώς επίσης και την Τετάρτη το πρωί και αυτό δεν ευνοεί να πούμε ότι θα γίνει εκδήλωση με τα έως τώρα στοιχεία. Πάντως θα το επανεξετάσουμε μήπως και κάτω από συνθήκες βροχής με κάποιο τρόπο μπορεί κάτι να γίνει. Θα είναι βροχερή μέρα, θα έχει αρκετά έντονο καιρό, δείχνει καλά βροχομετρικά, δε λέω για ακρότητες απλά έχει λίγο διάρκεια αυτός ο καιρός, που σημαίνει ότι εναποθέτει αρκετές ποσότητες νερού και μάλιστα τη νύχτα Τρίτης – Τετάρτης πρωί δεν αποκλείεται να δούμε και χιόνια σε υψηλά υψόμετρα».

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-5 μποφόρ και 5-6 στα δυτικά πελάγη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 – 15 βαθμούς Κελσίου για τις βόρειες περιοχές ενώ λίγο υψηλότερη θα είναι στις νότιες.

«Οι νότιες περιοχές έχουν συνθήκες καλύτερου καιρού για την 25η Μαρτίου, για τις όποιες εκδηλώσεις». Βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη 26 Μαρτίου. «Ο καιρός από το βράδυ της Τετάρτης περνά σε ύφεση, σημάδια βελτίωσης σταδιακά». Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί στα 3 – 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στους 15 – 16 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί από 5 έως 7 μποφόρ. «Δεν αποκλείεται να δούμε φαινόεμενα νοτιοδυτικά να κάνουν την εμφάνισή τους». Μέχρι τέλος Μαρτίου ο καιρός προβλέπεται ψυχρός, που σηματοδοτεί ότι δεν έχει τελειώσει η κατάσταση των βροχομετρικών για το νησί μας», συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας.