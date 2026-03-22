Δύο οι συλλήψεις για την υπόθεση. Το χρονικό.

Ομολόγησε ο 17χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 51 ετών τραγουδιστή στην Καρδίτσα, ενώ και ο δεύτερος συλληφθείς, 16 ετών, ομολόγησε την εμπλοκή του.

Ο γνωστός Καρδιτσιώτης τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός στην Καρδίτσα σήμερα, Κυριακή, στη συνοικία Καμινάδων.

Ο 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μέσα σε σπίτι που ήταν προσωρινά φιλοξενούμενος και έφερε μαχαιριές στο στήθος και τα χέρια. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα πήγαν στο σπίτι το θύμα, ο ιδιοκτήτης και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την κατάθεση της γυναίκας στην Αστυνομία, δύο νεαροί περίμεναν τον τραγουδιστή στην είσοδο του σπιτιού και αυτοί τον σκότωσαν.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της Αστυνομίας ενώ εξετάζει και υλικό από κάμερες της περιοχής.

