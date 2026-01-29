Ανησυχία για την επάρκεια του νησιού σε φάρμακα και καύσιμα.

Αποκλεισμένη παραμένει η Γαύδος για 13 ημέρες, καθώς τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το νησί έχουν αναστείλει τα δρομολόγια των πλοίων. Το ακριτικό νησί κινδυνεύει να μείνει χωρίς βασικές προμήθειες, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία για φάρμακα και καύσιμα.

Το ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γαύδου τη Δευτέρα. Σε επικοινωνία με το zarpanews.gr, η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη ανέφερε ότι ο πρόεδρος της ΑΝΕΝΔΥΚ δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση τεσσάρων δρομολογίων την εβδομάδα με το πλοίο Δασκαλογιάννης, μέχρι να ξεκινήσει η άγονη γραμμή.

Η κ. Στεφανάκη τόνισε την ανησυχία της για την επάρκεια των προμηθειών κυρίως σε φάρμακα και καύσιμα: «Όλα τελειώνουν σιγά σιγά, ήρθε μια μέρα ένα φουσκωτό με κάποιες προμήθειες αλλά δεν ξέρουμε πότε θα ξαναέρθει λόγω καιρού. Ο καιρός είναι άσχημος, δεν ξέρουμε πότε θα φτιάξει, ίσως από Τρίτη».