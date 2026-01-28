Σύσκεψη πολιτικών και δημοτικών φορέων πραγματοπιήθηκε στα Χανιά σχετικά με τη δημιουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου.

Βεβαιότητα ότι το νέο Δικαστικό Μέγαρο στα Χανιά μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Πέλοψ Λάσκος, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο δημαρχείο Χανίων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αποκατάσταση και η αξιοποίηση του κτιρίου των πρώην δικαστικών φυλακών.

Η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και του Δήμου Χανίων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της δημοτικής αρχής, της αντιπεριφέρειας, δικαστικών λειτουργών, τεχνικών υπηρεσιών, εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και εκπροσώπων των βουλευτών του νομού.

Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, το νέο Δικαστικό Μέγαρο αποτελεί πλέον γεγονός, σημειώνοντας ότι «το υπουργείο θα αναλάβει τη δημιουργία ενός σύγχρονου κτιρίου, το οποίο η Δικαιοσύνη, με το αυτοδιοίκητο και την ανεξαρτησία της, θα μπορεί να αξιοποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες της. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και τον κ. δήμαρχο. Είναι πολύτιμη η υπηρεσία της δημοτικής αρχής και χωρίς ευρύτατες κοινωνικές συναινέσεις δεν μπορούμε να έχουμε υποδομές για δικαστικές υπηρεσίες πουθενά». Ο κ. Λάσκος τόνισε παράλληλα ότι δρομολογήθηκε λύση για ένα ζήτημα που παρέμενε σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, χαρακτήρισε τη συνάντηση ιδιαίτερα ουσιαστική, επισημαίνοντας ότι μετά από πολλά χρόνια διαμορφώνεται ένας σαφής οδικός χάρτης για τη μετατροπή του κτιρίου των πρώην φυλακών σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό δικαστικό συγκρότημα. «Συμφωνήθηκε η αμέριστη υποστήριξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκαίων ενεργειών, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες. Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με την αντιπεριφέρεια και τον Δικηγορικό Σύλλογο, θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των πολεοδομικών διαδικασιών και των αναγκαίων μελετών, προκειμένου να αξιοποιηθεί η θετική αυτή συγκυρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Αγάπη Μικρού, σημείωσε ότι το αποτέλεσμα της σύσκεψης «θέτει επιτέλους σε σωστή βάση το ζήτημα της αξιοποίησης των πρώην δικαστικών φυλακών Χανίων. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα της πόλης και της Δικαιοσύνης, καθώς οι χώροι αυτοί είναι απαραίτητοι και πρέπει να αποδοθούν άμεσα για την κάλυψη υπαρκτών λειτουργικών αναγκών. Στόχος είναι η ταχεία προώθηση των διαδικασιών, ώστε να υπάρξουν σύντομα απτά αποτελέσματα».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, δικηγόροι, δικαστές, καθώς και εκπρόσωποι τεχνικών υπηρεσιών και συνεργαζόμενων φορέων, οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν στενά για την άμεση προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών, μελετών και αναθέσεων, ώστε να ξεκινήσει το σημαντικό έργο της αποκατάστασης και αξιοποίησης του κτιρίου των πρώην δικαστικών φυλακών Χανίων.