Υποχρεωτική η μονιμοποίηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μετά τη διετία, ανεξαρτήτως αξιολόγησης αποφάσισε το Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

Σημαντική δικαστική εξέλιξη υπέρ των εκπαιδευτικών σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς το Διοικητικό Εφετείο Χανίων έκρινε ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί των ετών 2020 και 2021 έπρεπε να έχουν μονιμοποιηθεί αυτοδίκαια μετά τη συμπλήρωση της διετίας, ακόμη και αν είχαν συμμετάσχει σε απεργία–αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Πρόκειται για τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις μονιμοποίησης στην Ελλάδα που αφορούν και το έτος 2021, δημιουργώντας ισχυρό νομικό προηγούμενο. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο αναστολής της μονιμοποίησης μετά την προβλεπόμενη διετία αναφέρει το zarpanews.gr.

Η ΕΛΜΕ Χανίων χαρακτηρίζει την απόφαση «σημαντική νίκη του συλλογικού αγώνα των εκπαιδευτικών», τονίζοντας ότι, παρά τις πιέσεις και τις απειλές, οι εκπαιδευτικοί δικαιώθηκαν δικαστικά. Παράλληλα, ανακοινώνει τη συνέχιση της απεργίας–αποχής από την ατομική αξιολόγηση, καθώς και σειρά προγραμματισμένων δικών μέσα στο 2026, συνοδευόμενων από κινητοποιήσεις, με στόχο την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και του δημόσιου σχολείου.

Στο μεταξύ, την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση τριών ακόμη ανάλογων υποθέσεων, με εκπαιδευτικούς να δίνουν δυναμικό «παρών» σε συγκέντρωση συμπαράστασης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ. «Δίνουμε μία ακόμη μάχη απέναντι στην αξιολόγηση και την τρομοκρατία του Υπουργείου Παιδείας, για να εκδοθούν οι διαπιστωτικές πράξεις των συναδέλφων χωρίς να περάσουν από την άθλια και ψυχοφθόρα διαδικασία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων, Χρήστος Μπέλμπας.