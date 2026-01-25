«Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη», αναφέρει ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας.

Σε μια αδιανόητη, εγκληματική πράξη εις βάρος ενός αθώου ζώου προχώρησαν άγνωστοι στο Πυργάκι Τριφυλίας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με το messinialive και την καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας, εντοπίστηκε ένας σκύλος νεκρός και κρεμασμένος από δέντρο σε κτήμα.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας:

«Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη».

«ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε. Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.

Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.

Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.

Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;», καταλήγει η ανακοίνωση.

