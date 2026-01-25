«Άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες για ποιο λόγο σταμάτησε η νοσηλεία του», αναφέρουν οι δικαστικές πηγές.

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Γλυφάδα με έναν 46χρονο να σκοτώνει τον 80χρονο πατέρα του. Ο ίδιος άνθρωπος είχε δολοφονήσει και την μητέρα του το 2014.

Ο 46χρονος στις 27 Μαρτίου του 2014 εμφανίστηκε μόνος του στον τμήμα ομολογώντας πως σκότωσε τη μητέρα του στο μπάνιο του σπιτιού τους. Οι γονείς του ήταν χωρισμένοι και ο ίδιος έμενε μαζί με μία από τις αδερφές του σε ένα σπίτι στη Γλυφάδα, ενώ το έγκλημα είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, εξαιτίας της αγριότητάς του. Η μητέρα είχε βρεθεί κατακρεουργημένη στο μπάνιο του σπιτιού τους, ενώ έψαχνε και τον πατέρα του για να τον δολοφονήσει.

Τι λένε οι δικαστικές πηγές

Πληροφορίες από δικαστικές πηγές αναφέρουν πάντως ότι με τη διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά είχε διαταχθεί ο εγκλεισμός του κατηγορουμένου στο Δρομοκαϊτειο προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του. Σύμφωνα με τις ίδιες εισαγγελικές πηγές η διάταξη κινήθηκε, κατ' εφαρμογή του ν. 4489/2017 (αρ. 43 παρ. 4 και 7), με τον οποίο είχε παραταθεί ο νόμος Παρασκευόπουλου με αυστηρότερες όμως προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, μπορούσε να αποφυλακιστεί στο ήμισυ της ποινής των 16 ετών που του είχε επιβληθεί για τη δολοφονία της μητέρας του, ενώ, λόγω της νοσηλείας του στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, η μία ημέρα μετρούσε διπλά με αποτέλεσμα να θεμελιώνει δικαίωμα αποφυλάκισης στα 4 χρόνια.

Ωστόσο, η εισαγγελέας Πειραιά, σύμφωνα με πληροφορίες, διέταξε τον εγκλεισμό του κατηγορουμένου που είχε κριθεί ένοχος με μειωμένο καταλογισμό, στο Δρομοκαϊτειο, από όπου είναι άγνωστο, κάτω από ποιες συνθήκες και για ποιό λόγο σταμάτησε η νοσηλεία του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής».