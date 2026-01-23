«Έπεσαν να μας φάνε γιατί φοβούνται», είπε για το κόμμα που ετοιμάζει.

Την επιθυμία της η δίκη για τα Τέμπη να πραγματοποιηθεί σε άλλη πόλη και όχι στη Λάρισα για δύο λόγους, εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας σήμερα έξω από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Η ίδια βρέθηκε στο δικαστήριο όπου συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών και μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε ευθέως ότι δεν εμπιστεύεται την Λάρισα.

«Θα ήθελα να είμαστε σε μια πόλη που να είναι η πρόσβαση πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο. Θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα», ανέφερε χαρακτηριστικά και όταν ρωτήθηκε για το κόμμα που ετοιμάζει και τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό, απάντησε λέγοντας ότι «έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε.Όταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πώς να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία; Θα τα δείτε όλα θα είναι πολύ αναλυτικά».

«Στην Ισπανία προστάτεψαν τα στοιχεία»

Αναφερόμενη στα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία, η Μαρία Καρυστιανού έκανε ειδική μνεία τον μηχανισμό των ισπανικών Αρχών, λέγοντας πως προστάτεψαν τα αποδεικτικά στοιχεία.

«Απλά για τη σύγκριση να πω ότι βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

