Το «καμπανάκι» του Θοδωρή Κολυδά για ένα σημαντικό επιχειρησιακό κενό στην Αττική που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

Ενόσω η κακοκαιρία με τις έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική είναι σε πλήρη εξέλιξη με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς θίγει ένα σημαντικό επιχειρησιακό κενό στο σύστημα πρόβλεψης.

Όπως σημειώνει το κενό παρατηρείται στην ραδιοβόληση στην Αθήνα στις 00 UTC, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την κακοκαιρία και οι μετεωρολόγοι να αναγκάζονται να βασιστούν μόνο στα προγνωστικά μοντέλα. Συνέπεια αυτού είναι να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των μοντέλων άρα και η πρόγνωση να είναι όσο ακριβής θα έπρεπε ώστε να υπάρχει απόλυτη αξιοπιστία που παίζει ρόλο «κλείδι» στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Κολυδά δεν γίνεται να απουσιάζει το πεδίο των παρατηρήσεων από την Αττική, τη στιγμή μάλιστα που προβλέπεται πως θα δεχθεί τα μεγαλύτερη ύψη βροχής. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «αυτό δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα,είναι ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης.»

Η απουσία ραδιοβόλησης στην Αθήνα δυσχεραίνει την ακριβή τοποθέτηση των διαταραχών στην ανώτερη τροπόσφαιρα και αυξάνει την αβεβαιότητα στις προβλέψεις για βροχές και καταιγίδες, ειδικά σε περιοχές που αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη υετού.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

⚠️ΕΝΑ WARNING ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Παραθέτοντας τους παρακάνω χάρτες, αναδεικνύεται ένα κρίσιμο επιχειρησιακό κενό: η απουσία ραδιοβόλησης στην Αθήνα στις 00 UTC. Η έλλειψη αυτή δυσχεραίνει ουσιαστικά την ακριβή τοποθέτηση των διαταραχών (troughs) στο πεδίο των 500 hPa και μας αναγκάζει να βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στα προγνωστικά μοντέλα. Όμως εδώ προκύπτει το πρόβλημα: υπάρχει απόκλιση μεταξύ των μοντέλων, και αυτή η απόκλιση μεταφέρεται τόσο στην εκτίμηση του υετού όσο και στον εντοπισμό των περιοχών κεραυνικής δραστηριότητας. Όταν η δυναμική της ανώτερης τροπόσφαιρας δεν “δένεται” με πραγματική παρατήρηση, η αβεβαιότητα πολλαπλασιάζεται.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν —όπως συνέβη και πριν λίγες ημέρες— η ΕΜΥ εκτελούσε τρεις παρατηρήσεις ημερησίως, ακριβώς για να περιοριστεί αυτό το κενό.

Δεν μπορεί να απουσιάζει η Αθήνα από το πεδίο των παρατηρήσεων, τη στιγμή μάλιστα που προβλέπεται να δεχθεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Αυτό δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα· είναι ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης.

