Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι γονείς για τα εργασιακά τους δικαιώματα όταν τα σχολεία είναι κλειστά.

Όσοι εργαζόμενοι γονείς σήμερα απουσίασαν από την εργασία τους λόγω της απόφασης για κλειστά σχολεία στην Αττική και όχι μόνο εξαιτίας τηςκακοκαιρίας έχουν τη δυνατότητα να λάβουν βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης. Το έγγραφο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσιακούς ή επαγγελματικούς λόγους, προκειμένου να δικαιολογείται η απουσία ή η καθυστερημένη προσέλευση στην εργασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Διονύσου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι λόγω της μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν τη βεβαίωση ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.

Οι ενδιαφερόμενοι απλώς αποστέλλουν τα στοιχεία τους και λαμβάνουν ηλεκτρονικά το σχετικό έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί ότι τα παιδιά δεν πήγαν στο σχολείο λόγω αναστολής λειτουργίας με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής κατά συνέπεια, απαιτείται προσαρμογή στο εργασιακό τους πρόγραμμα. Όλοι οι Δήμοι της χώρας παρέχουν αντίστοιχη δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης της βεβαίωσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τον οικείο Δήμο για να ενημερωθούν σχετικά με τις διαδικασίες και να λάβουν οδηγίες για την υποβολή της αίτησης.

Το παράδειγμα του Δήμου Διονύσου

