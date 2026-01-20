Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες σε περιοχές όπου το Βόρειο Σέλας είναι σπάνιο.

Σε εξέλιξη παραμένει από χθες Δευτέρα ισχυρή ηλιακή καταιγίδα προκλήθηκε από ηλιακή έκρηξη.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν προκαλούν διαταραχές αυτή την ώρα στο μαγνητικό πεδίο της γης, με αποτέλεσμα κάποιες φορές φαινόμενα όπως η εμφάνιση βόρειου σέλας, η επιδείνωση των επικοινωνιών υψηλών συχνοτήτων, η υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και οι ανωμαλίες στις λειτουργίες δορυφόρων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ουρανός «βάφτηκε» με έντονες αποχρώσεις του κόκκινου και του μοβ ακόμη και στην Ελλάδα - δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε... Ισλανδία και Φινλανδία.

Το φαινόμενο, το οποίο σπάνια γίνεται ορατό τόσο νότια, καταγράφηκε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τον Χορτιάτη και τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, αλλά και την Κέρκυρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=122211345098304641&set=a.122108821718304641}

{https://www.facebook.com/photo?fbid=122211323750304641&set=a.122113939136304641}

{https://www.facebook.com/photo?fbid=10243545515032957&set=pcb.10243545879962080}