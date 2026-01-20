Μια καταιγίδα G4 μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτρισμού, στη δορυφορική πλοήγηση, αλλά και στη ραδιοναυτιλία χαμηλών συχνοτήτων. Τα διαστημικά σκάφη θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν προβλήματα φόρτισης και εντοπισμού.

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα άρχισε χθες Δευτέρα να πλήττει τη Γη και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, αλλά και εντυπωσιακό βόρειο σέλας σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι πολύ σπάνια, ανέφεραν οι αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα αυτή τοποθετείται στο επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, εξήγησε με βίντεο που δημοσιοποίησε ο Σον Ντολο, ειδικός του αμερικανικού κέντρου προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών (SWPC).

Η εν εξελίξει ηλιακή καταιγίδα προκλήθηκε από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες», διευκρίνισε.

Ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν προκαλούν διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της γης, με αποτέλεσμα κάποιες φορές φαινόμενα όπως η εμφάνιση βόρειου σέλαος, η επιδείνωση των επικοινωνιών υψηλών συχνοτήτων, η υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και οι ανωμαλίες στις λειτουργίες δορυφόρων.

Η καταιγίδα σε εξέλιξη ίσως προκαλέσει βόρειο σέλας σε περιοχές όπου δεν είναι διόλου συνηθισμένα τέτοια φαινόμενα. Μπορεί να παρατηρηθούν σε τομείς των ΗΠΑ, ως και στην Αλαμπάμα (νότια), σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Αν και ο πλανήτης έζησε το 2024 γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5, του μέγιστου στην κλίμακα, για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η τρέχουσα ηλιακή καταιγίδα είναι η πιο ισχυρή που έχει παρατηρηθεί «από το 2003», εξήγησε ο Ντολ. Αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, πάντως με μικρότερη ένταση, σύμφωνα με το κέντρο.

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2023, η λεγόμενη ηλιακή καταιγίδα «του Χάλογουιν» είχε βυθίσει τομείς της Σουηδίας στο σκοτάδι κι είχε προκαλέσει ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.

Τα φαινόμενα αυτής της έντασης, ωστόσο, είναι σπάνια και συνδέονται με την ηλιακή δραστηριότητα.