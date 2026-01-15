Φαίνεται ότι θα υπάρξει προέκταση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα με αποτέλεσμα από το βράδυ του Σαββάτου να σημειωθούν χιονοπτώσεις οι οποίες θα επεκταθούν προς τα δυτικά μέχρι μάλλον και τη Τετάρτη 21 του μήνα.

Ο καιρός στην Ελλάδα ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά καθώς νέα ψυχρή εισβολή φαίνεται να πλησιάζει μετά τις 20 Ιανουαρίου. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο Σιβηρικός Αντικυκλώνας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις επερχόμενες καιρικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena, ο Ιανουάριος δεν πρόκειται να είναι μήνας χωρίς χιόνια και βροχές μέχρι το τέλος του. Τα μετεωρολογικά μοντέλα υποδεικνύουν ότι καθώς θα οδεύουμε προς το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, οι βροχές και οι χιονοπτώσεις θα επιστρέψουν δυναμικά. Τα χιόνια αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, όπου αν τα δεδομένα παραμείνουν σταθερά, θα αντιμετωπίσουμε μία σημαντική ψυχρή εισβολή που θα καλύψει ολόκληρη τη χώρα. Ο Σιβηρικός Αντικυκλώνας αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να κινηθούν οι παγωμένες αέριες μάζες από τη Βορειοανατολική Ευρώπη προς τη Μεσόγειο.

Νέο κύμα κακοκαιρίας φαίνεται πως θα επηρεάσει και τη Μαγνησία από το Σάββατο, με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και χιονοπτώσεις. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεσσαλού μετεωρολόγου Θεοφάνη Τακούση στο magnesianews.gr, το νέο «πολικό» σκηνικό του καιρού θα διαρκέσει έως και τις 21 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Τακούδη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο υδράργυρος θα δείξει τους 12 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία, μέχρι να έρθει όμως το Σάββατο, όπου θα καταγραφεί σημαντική πτώση και αστάθεια από «ανατολάς», σε Μαγνησία και Λάρισα.

Αυτή τη φορά, όπως αναφέρει ο κ. Τακούδης φαίνεται ότι θα υπάρξει προέκταση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα με αποτέλεσμα από το βράδυ του Σαββάτου να σημειωθούν χιονοπτώσεις οι οποίες θα επεκταθούν προς τα δυτικά μέχρι μάλλον και τη Τετάρτη 21 του μήνα.

Ακόμη οι προγνώσεις δεν λένε κάτι για χιονοστρώσεις, ενώ σύντομα θα υπάρξει νέα ενημέρωση για τυχόν χιονοπτώσεις και στις πεδινές περιοχές.