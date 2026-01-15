«Φαίνεται ότι στις 21/1 θα έχουμε χιονοεκπλήξεις» είπε με νόημα ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αλλάζει ο καιρός και πλέον μπαίνουμε σε διαδοχικές κακοκαιρίας με χιόνια ακόμη και στα πεδινά. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από 21/1 και μέχρι 25/1 θα έχουμε χιόνια ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και στη βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να έχουμε χιόνια ακόμη και στα πεδινά. «Η Θεσσαλονίκη… παίζει, υπάρχουν πιθανότητες για χιονοεκπλήξεις και για πολύ χαμηλά υψόμετρα» είπε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την ίδια περίοδο θα έχουμε και δυνατές βροχές, ακόμη και στην Αττική αλλά και άφθονες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά.

Πάντως για την Παρασκευή θα έχουμε στη Θράκη και στα νότια αρκετές συννεφιές και από το βράδυ λίγα φαινόμενα μέχρι τη δυτική Λέσβο. Ωστόσο, χιόνια θα έχουμε στα ΒΔ του Έβρου, αλλά και στα σύνορα της ίδιας περιοχής.

Το ξημερώματα του Σαββάτου θα έχουμε βροχές σε ανατολική Στερεά και Αττική, στις Σποράδες και την Εύβοια αλλά και στα ΝΑ της Πελοποννήσου και την Κρήτη. Τη Δευτέρα στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και της ΑΒΑ Πελοποννήσου θα έχουμε νέες χιονοπτώσεις και από το βράδυ της Τρίτης θα έχουμε δυνατές βροχές και αρκετά χιόνια. Από την Τετάρτη 21/1 όμως θα έχουμε χιόνια μέχρι τα πεδινά στη βόρεια Ελλάδα.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε για τα χιόνια ο Σάκης Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=sgEnx3pe5gk}