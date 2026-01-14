Τον βανδαλισμό σε τρακτέρ που κατήγγειλαν αγρότες, καταδίκασαν μέλη της επιτροπής του μπλόκου του Νίκαιας.

Κλείνει η συνάντηση αγροτών των μπλόκων με τον πρωθυπουργό. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο στη σύσκεψη της Πανελλαδικής ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Νωρίτερα έγινε γνωστή η ύπαρξη της πρότασης για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα με την κυβέρνηση. Όπως ειπώθηκε από τα μέλη της Συντονιστικής, προέκυψε πρόταση πρόσκλησης σε διάλογο των γεωργών της Πανελλαδικής με τον πρωθυπουργό δίχως να έχει διευκρινιστεί ακόμη η ημερομηνία. Η πρόταση της κυβέρνησης κάνει λόγο για επιτροπή 25+5 παρατηρητών με την προϋπόθεση πάντως να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Όπως φαίνεται οι αγρότες δέχονται να γίνει η συνάντηση με μία επιτροπή 25 μελών και 5 παρατηρητές.

Η απάντηση που φέρεται να δίνουν οι αγρότες είναι «δεν θα κλιμακώσουμε, τα μπλόκα όμως δεν φεύγουν». Η θέση μάλιστα που διατυπώνεται από το μπλόκο Ε-65 είναι «Ναι στον διάλογο, αλλά με κόσμο , δηλαδή τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα» και φυσικά χωρίς να διαλυθούν τα μπλόκα.

Προβοκάτσια με τον βανδαλισμό των τρακτέρ

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο τρακτέρ που ανήκουν σε εκπροσώπους των αγροτών που συμμετείχαν στην επιτροπή.

Άγνωστοι έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» πάνω στα τρακτέρ, ενώ προχώρησαν και στο σκάσιμο των ελαστικών τους.

Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή κάνει λόγο για εσκεμμένη ενέργεια με στόχο τη διάλυση του μπλόκου η οποία ωστόσο θα πέσει στο κενό.

Παράλληλα επισημαίνει ότι οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με έξοδα του μπλόκου ενώ αναφέρει ότι ζήτησαν υλικό από κάμερες της εταιρίας για να διαπιστώσουν την ταυτότητα των δραστών.

Η ανακοίνωση της Συντονιστικής αναφέρει τα εξής:

Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των 2 αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ και να έρθουν να τα πάρουν από το μπλόκο. Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει την διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν!!! Ζητήσαμε το υλικό από τις κάμερες από την εταιρεία Αιγαίο. Αναμένουμε…