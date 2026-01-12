Αναλυτικά όσα αναφέρει σε δήλωσή του το ΔΣ του Συλλόγου Τεμπών στην Μαρία Καρυστιανού.

Σαφή και ξεκάθαρη δήλωση προς την Μαρία Καρυστιανού έκανε, το βράδυ της Δευτέρας 12/1, το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών απαντώντας στην αποκλειστική δήλωση που έκανε η ίδια μιλώντας στο Dnews.

Όπως μεταξύ άλλων σημειώνει το ΔΣ του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού «απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας» και ήδη έχει «ενημερωθεί για την απόφασή του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος».

Τα μέλη του ΔΣ σημειώνουν επίσης ότι «… η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην Απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών».

Ολόκληρη η δήλωση - απάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Τεμπών στη Μαρία Καρυστιανού

«Επειδή τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού ότι αναμένει να της ζητηθεί να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών,

Επειδή απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και ήδη έχει ενημερωθεί για την απόφασή του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος,

Επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ,

Κι επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην Απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις.

Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το Έγκλημα.

Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών αιτίων και όλων των ενόχων για το έγκλημα που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκαλυφθούν στη Δίκη που ξεκινάει σε λίγους μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης και τον κατακερματισμό με τις επιμέρους δίκες που είναι σε εξέλιξη.

Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, αλλά και για τον ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Αυτή είναι η πραγματική δικαίωση.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

«Δεν παραιτούμε»

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα η Μαρία Καρυστιανού μίλησε στο Dnews και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, τονίζοντας ότι το mail που έλαβε και την καλεί το ΔΣ του Συλλόγου σε παραίτηση είναι παράτυπο και η απόφαση για την παραίτησή της παράνομη.

Ειδικότερα η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι δεν παραιτείται από πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών καθώς… «Είναι παράτυπο. Μου έστειλαν e -mail με το οποίο ζητούν την παραίτηση μου, όμως αυτό είναι παράνομο. Πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και εκεί να αποφασιστεί εάν επιθυμούν να παραιτηθώ ή όχι».

«Ευχαρίστως να παραιτηθώ»

Την περασμένη Παρασκευή μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας για την υπόθεση των εξαφανισμένων βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας η κ. Μαρία Καρυστιανού, όταν ρωτήθηκε σχετικά απάντησε ότι θα παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου, εάν τα υπόλοιπα μέλη της το ζητήσουν, ακόμη και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Υπενθύμισε παράλληλα ότι η θητεία της λήγει τον προσεχή Μάρτιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=xz7jmPTaFd4}

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου τα υπόλοιπα πέντε μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου ζήτησαν από την κ. Καρυστιανού μέσω email να παραιτηθεί.

Και μόλις τρεις μέρες μετά, η κ. Καρυστιανού αποφάσισε ότι η διαδικασία αιτήματος παραίτησης μέσω mail είναι παράνομη… Σε δήλωση της στο Dnews σήμερα επεσήμανε ότι είναι «παράνομο» το αίτημα της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου και θα παραιτηθεί μόνο εφόσον συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην επιστολή που έστειλαν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου αναγνωρίζουν στην Κ. Καρυστιανού το δικαίωμα της να πορευθεί όπως επιθυμεί, ωστόσο υπενθυμίζουν ότι ο στόχος του συλλόγου δεν είναι να κομματικοποιήσει το έγκλημα των Τεμπών, αλλά να δικαιώσει τα θύματα μέσω της αναζήτησης και ανάδειξης της αλήθειας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εδώ και καιρό η κ. Καρυστιανού δεν συμμετείχε ενεργά στον σύλλογο.

Να σημειωθεί ότι όλα αυτά γίνονται ενώ μόλις την περασμένη Παρασκευή τα μέλη του ΔΣ απέστειλαν στο ΣΔΟΕ προς έλεγχο τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου.