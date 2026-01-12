«Παράνομη η διαδικασία του e - mail, που μου ζητάνε την παραίτησή μου» τονίζει η Μαρία Καρυστιανού, στο Dnews

Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις της την περασμένη Παρασκευή, έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, η Μαρία Καρυστιανού δεν παραιτείται από πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, παρότι τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ της απέστειλαν σχετικό mail.

«Είναι παράτυπο. Μου έστειλαν e -mail με το οποίο ζητούν την παραίτηση μου, όμως αυτό είναι παράνομο. Πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και εκεί να αποφασιστεί εάν επιθυμούν να παραιτηθώ ή όχι».

«Ευχαρίστως να παραιτηθώ»

Την περασμένη Παρασκευή μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας για την υπόθεση των εξαφανισμένων βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας η κ. Μαρία Καρυστιανού, όταν ρωτήθηκε σχετικά απάντησε ότι θα παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου, εάν τα υπόλοιπα μέλη της το ζητήσουν, ακόμη και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Υπενθύμισε παράλληλα ότι η θητεία της λήγει τον προσεχή Μάρτιο .

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου τα υπόλοιπα πέντε μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου ζήτησαν από την κ. Καρυστιανού μέσω email να παραιτηθεί.

Και μόλις τρεις μέρες μετά, η κ. Καρυστιανού αποφάσισε ότι η διαδικασία αιτήματος παραίτησης μέσω mail είναι παράνομη… Σε δήλωση της στο Dnews σήμερα επεσήμανε ότι είναι «παράνομο» το αίτημα της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου και θα παραιτηθεί μόνο εφόσον συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην επιστολή που έστειλαν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου αναγνωρίζουν στην Κ. Καρυστιανού το δικαίωμα της να πορευθεί όπως επιθυμεί, ωστόσο υπενθυμίζουν ότι ο στόχος του συλλόγου δεν είναι να κομματικοποιήσει το έγκλημα των Τεμπών, αλλά να δικαιώσει τα θύματα μέσω της αναζήτησης και ανάδειξης της αλήθειας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εδώ και καιρό η κ. Καρυστιανού δεν συμμετείχε ενεργά στον σύλλογο.

Να σημειωθεί ότι όλα αυτά γίνονται ενώ μόλις την περασμένη Παρασκευή τα μέλη του ΔΣ απέστειλαν στο ΣΔΟΕ προς έλεγχο τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου.