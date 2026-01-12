Η ίδρυση του νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού η αιτία όσων ζητά το ΔΣ του Συλλόγου Τεμπών.

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού ζήτησε σήμερα το ΔΣ του Συλλόγου Τεμπών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews τα μέλη Συλλόγου εξηγούν τους λόγους σε σχετική επιστολή, ενώ βασικός λόγος είναι η ίδρυση νέου κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις της η Μαρία Καρυστιανού έχει αναφέρει σχετικά: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα email. Περιμένω να δεχθώ το αντίστοιχο email. Τον Μάρτιο λήγει ούτως ή άλλως η θητεία μου. Οπότε, είναι σχετικά κοντά. Βεβαίως, εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το διοικητικό συμβούλιο, ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

Πάντως, από το περασμένο Σάββατο το Dnews σας ενημέρωσε σχετικά (ΕΔΩ) σημειώνοντας ότι η αντιπαράθεση των μελών του Συλλόγου με την Μαρία Καρυστιανού έχει φτάσει στα άκρα.