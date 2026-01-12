«Πού είναι το κακό στο να συνταχθώ με ένα κίνημα πολιτών χωρίς πολιτικό πρόσημο;» τόνισε η κα Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού σε σημερινές τηλεοπτικές της δηλώσεις στον ΑΝΤ1 «άνοιξε τα χαρτιά της» και μίλησε ανοιχτά για το νέο κόμμα εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «το κόμμα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα, δεν υπάρχει βιασύνη». «Το μόνο βέβαιο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς».

Ερωτηθείσα για τις κατηγορίες ότι εργαλειοποιεί τον θάνατο του παιδιού της, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι «είναι μια κατηγορία χωρίς καμία βάση. Κανείς δεν περιμένει να πεθάνει το παιδί του για να κάνει καριέρα. Πού είναι το κακό στο να συνταχθώ με ένα κίνημα πολιτών χωρίς πολιτικό πρόσημο;»

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό της για τη στάση συγγενών θυμάτων που έχουν εκφραστεί εναντίον της. «Με προβληματίζει η στάση συγγενών που είναι απέναντί μου. Άκουσα τον κύριο Κωνσταντινίδη και εξεπλάγην. Σέβομαι τους γονείς, αλλά δεν θα έχω καμία ανοχή σε όποιον προσπαθεί να απαξιώσει τον αγώνα μου», σημείωσε.

Η κα Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι παραμένει πιστή στις αρχές και τις αξίες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ωστόσο πως, εφόσον της ζητηθεί επισήμως, θα παραιτηθεί. «Όταν μου ζητηθεί επίσημα να παραιτηθώ από τον σύλλογο, βεβαίως και θα το κάνω», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmn26jiovax?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Από εμένα θα δείτε πρόγραμμα και λύσεις – Όχι υβρεολόγιο»

Η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι στον επικείμενο πολιτικό της σχηματισμό «από εμένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο άλλων προσώπων και των κομμάτων. Θα δείτε πρόγραμμα και λύσεις», υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός πολιτικού εγχειρήματος που εστιάζει στις ιδέες και τις προτάσεις. Επιπλέον, επανέλαβε ότι κόμμα που ετοιμάζεται δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί. Τέλος, σχολιάζοντας τις κατά καιρούς τοποθετήσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου προς το πρόσωπό της παραδέχθηκε ότι τον συνάντησε δύο έως τρεις φορές αλλά ουδέποτε υπήρξε σύμβουλός της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmn0m8ior95?integrationId=40599y14juihe6ly}