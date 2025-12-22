Ο κόσμος είτε δεν έχει τα χρήματα που είχε άλλες χρονιές είτε άλλαξαν οι συνήθειες...

Κατά 20% ακριβότερο θα είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με το κόστος να εκτιμάται στα 186,85 ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, Γιώργο Λεχουρίτη, ο οποίος επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει κινητικότητα» στην αγορά.

«Σήμερα αν δούμε τι συμβαίνει στην αγορά, βλέπουμε ότι ακόμη μεγαλώνουν οι τιμές. Καταγράφονται επιπλέον αυξήσεις. Το μοσχαράκι έχει πάρει την ανιούσα και δεν έχει σταματημό. Τα φρούτα, τα γλυκά έχουν ανέβει. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά…Το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει κινητικότητα. Όταν μια "παγωμένη" αγορά δεν μπορεί να κινηθεί ελλείψει χρημάτων, δεν πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κορονοϊός άλλαξε τις συνήθειες του κόσμου, πριν υπήρχαν τα τραπεζώματα, μετά έμαθε να ζει μόνος του…αυτό είναι άσχημο. Ελπίζω το 2026 να είναι πιο χαρούμενο και αισιόδοξο. Το σίγουρο επίσης είναι ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, είναι το Α και το Ω», ανέφερε ο κ. Λεχουρίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ3.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Επαγγελματιών Ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Νικολόπουλος, τόνισε: «Η εικόνα φέτος είναι λίγο παράξενη, δε βλέπουμε την επισκεψιμότητα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, σε γενικές γραμμές τίποτα δε θυμίζει ότι είμαστε δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Γενικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα ψώνια των καταναλωτών είναι ελάχιστα, ή οι καταναλωτές έχουν γίνει φτωχοί ή έχουν γίνει πλούσιοι και πάνε όλοι στα βουνά. Παράλληλα αλλάζουν οι συνήθειες, πολλά ζευγάρια επιλέγουν ή να πάνε εκδρομή ή να φάνε κάπου έξω, ίσως και αυτό συμβάλλει, ότι έχουν αλλάξει οι συνήθειες. Κατά βάση τα κρέατα έχουν την τιμητική τους, αλλά οι προπαραγγελίες φέτος έχουν μειωθεί. Πιστεύουμε ότι ίσως ο κόσμος δεν έχει τα χρήματα που είχε τις άλλες χρονιές, ή άλλαξαν οι συνήθειες».