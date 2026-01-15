Ενώ ο κόσμος περιμένει να δει αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υλοποιήσει τις απειλές του κατά του Ιράν, η πραγματικότητα είναι ότι το καθεστώς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να κρατήσει... επ' αόριστον εκτός λειτουργίας το διαδίκτυο.

Καθώς οι πολίτες σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονταν να υποδεχθούν το νέο έτος, οι Ιρανοί άρχισαν να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την επιδεινούμενη οικονομική κρίση στη χώρα τους. Το ιρανικό καθεστώς (αρχικά) έκρινε νόμιμες τις διαμαρτυρίες, διανέμοντας κουπόνια αξίας μόλις 7 δολαρίων ΗΠΑ για να... βοηθήσει στο κόστος διαβίωσης. Στη συνέχεια, ωστόσο, υιοθέτησε πολύ πιο σκληρή στάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του καθεστώτος, μέχρι χθες είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.000 άτομα. Οι διαδηλωτές, ωστόσο, συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, την περασμένη Πέμπτη, το καθεστώς έθεσε σε εφαρμογή ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία ελέγχου του πληθυσμού: τη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι Ιρανοί έχουν αποκοπεί σχεδόν εντελώς από το διαδίκτυο, ενώ εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, όπως το Starlink, αποδεικνύονται αναξιόπιστα λόγω παρεμβολών στα δορυφορικά σήματα.

Ενώ ο κόσμος περιμένει να δει αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υλοποιήσει τις απειλές του κατά του Ιράν, η πραγματικότητα είναι ότι το καθεστώς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να κρατήσει... επ' αόριστον εκτός λειτουργίας το διαδίκτυο.

{https://x.com/netblocks/status/2011114025636016478?s=20}

Γιατί το καθεστώς μπλοκάρει την πρόσβαση στο διαδίκτυο

Το ιρανικό καθεστώς ξεκίνησε τις διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου κατά τις αιματηρές διαδηλώσεις μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές το 2009. Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο που εμποδίζει τους πολίτες να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο και μεταξύ τους.

Αυτό περιορίζει την οργάνωση της αντιπολίτευσης, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διαμαρτυρίες αν δεν γνωρίζουν πού γίνονται. Επίσης, πολλοί πολίτες παύουν να έχουν ενημέρωση για τις βίαιες καταστολές, αν αυτές δεν συμβαίνουν στις γειτονιές τους. Επίσης, η διεθνής κοινότητα δεν έχει εικόνα για τη βάναυση καταστολή των κινητοποιήσεων.

Οι διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου είναι δαπανηρές

Ωστόσο, το ιρανικό καθεστώς δεν αντέχει να διακόψει τη λειτουργία του Διαδικτύου για πολύ. Κάθε διακοπή έχει υψηλό οικονομικό και πολιτικό κόστος.

Εκτός από τον αποκλεισμό των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, διακόπτονται και ζωτικής σημασίας εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, όπως το Slack, το Skype, το Google Meet και το Jira.

Παρομοίως, οι προσπάθειες του καθεστώτος να μπλοκάρει τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και τις ασφαλείς συνδέσεις HTTPS μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στα εταιρικά συστήματα πληρωμών, στον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και ακόμη και στο εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ο παγκόσμιος οργανισμός παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks εκτιμά ότι αυτές οι διακοπές κοστίζουν στην ιρανική οικονομία πάνω από 37 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, δηλαδή περισσότερα από 224 εκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες έξι ημέρες.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022–23, που ακολούθησαν τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, οι διακοπές του διαδικτύου είχαν εκτεταμένες συνέπειες.

{https://x.com/moshhamedani/status/1572985451769901057?s=20}

Το Ιράν έχει έναν δυναμικό τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου. Εκτιμάται ότι το 83% των διαδικτυακών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το Instagram, το WhatsApp και το Telegram για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Και οι τρεις πλατφόρμες μπλοκαρίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών του 2022-23. Μια έκθεση διαπίστωσε ότι το μπλοκάρισμα του Instagram και οι περιοδικές διακοπές του διαδικτύου κατά τους 17 μήνες μετά τις διαμαρτυρίες κόστισαν στην ιρανική οικονομία 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια .

Το καθεστώς εργάζεται σκληρά εδώ και δεκαετίες για να δημιουργήσει ένα εγχώριο διαδίκτυο που θα μπορούσε να μετριάσει τις ζημίες, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποτύχει.

Δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα...

Η διακοπή πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι μια επικίνδυνη στρατηγική. Την ώρα που το καθεστώς καταφέρνει να αποκρύψει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην ήδη ταλαιπωρημένη οικονομική τάξη της χώρας.

Μόνο το 1% των συνδέσεων στο διαδίκτυο στο Ιράν είναι σήμερα online (γι' αυτό και ο ανώτατος ηγέτης μπορεί ακόμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα το X και να κάνει προπαγάνδα

Δεδομένου ότι τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν είναι η κινητήρια δύναμη των αναταραχών, μια παρατεταμένη διακοπή του διαδικτύου μπορεί να παρακινήσει περισσότερους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους. Το καθεστώς γνωρίζει πολύ καλά το ρίσκο που παίρνει...

