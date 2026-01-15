Μπορεί να αρνήθηκε να βγάλει από το τραπέζι το σενάριο της στρατιωτικής παρέμβασης, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε «καθησυχασμένος» πως η σφαγή στο Ιράν θα σταματήσει.

Μετά τις απειλές, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως προκρίνει πλέον μια στάση αναμονής για το Ιράν, δηλώνοντας, για πρώτη φορά χθες, επιφυλακτικός για το κάτα πόσο ο Ρεζά Παχλαβί έχει την απαραίτητη στήριξη για να κυβερνήσει την χώρα.

«Φαίνεται πολύ ωραίος, αλλά δεν ξέρω πως θα χειριζόταν τις καταστάσεις στη χώρα του. Δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Reuters. «Δεν ξέρω εάν και κατά πόσον η χώρα του θα αποδεχόταν την ηγεσία του ή όχι», πάντως «αν το έκανε, θα ήταν καλό για μένα».

Ο Παχλαβί είναι ο εξόριστος γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ο οποίος ανατράπηκε με την επανάσταση του 1979 που έφερε το θεοκρατικό καθεστώς στην εξουσιά. Ο Παχλαβί έχει επιδιώξει να τοποθετηθεί ως ένας de facto εναλλακτικός ηγέτης και υπήρξε εξέχουσα φωνή κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ωστόσο - όπως σχολιάζει το CNN - πρόκειται για μια διχαστική προσωπικότητα και δεν είναι σαφές πόση υποστήριξη διαθέτει στο εσωτερικό της χώρας.

Η αντιπολίτευση στο Ιράν είναι κατακερματισμένη, με διάφορες αντίπαλες παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων κάποιων υποστηρικτών της μοναρχίας, ωστόσο ο διάδοχος του πρώην Σάχη να μοιάζει να μην έχει ιδιαίτερη οργανωμένη παρουσία στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε επίσης επιφυλακτικός για το αν οι διαδηλώσεις θα οδηγήσουν τελικά στην ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

«Είτε πέσει είτε όχι… θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονική περίοδος», σχολίασε.

Αξίζει να σημειωθεί πως Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, βασικός σύμμαχος του Τραμπ, συναντήθηκε με τον Παχλαβί την Τετάρτη, με τους δύο τους να φωτογραφίζονται κρατώντας καπέλα του μπέιζμπολ με το σύνθημα «Make Iran Great Again».

«Οι σκοτωμοί στο Ιράν σταματούν»

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ακόμη την Τετάρτη - εν μέσω φόβων ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους - ότι έχει ακούσει «από αξιόπιστες πηγές» πως «οι σκοτωμοί στο Ιράν σταματούν».

Είπε επίσης ότι «δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις», μία ημέρα αφότου δήλωσε στο CBS ότι θα υπάρξουν «πολύ σκληρές ενέργειες» κατά του ιρανικού καθεστώτος εάν προχωρήσει σε απαγχονισμούς κατηγορούμενων αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

«Μας έχουν πει ότι οι σκοτωμοί στο Ιράν σταματούν, έχουν σταματήσει, σταματούν», είπε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Τετάρτης. «Και δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις. Μου το έχουν πει αυτό από αξιόπιστες πηγές. Θα το διαπιστώσουμε».

«Έχουν πει ότι οι σκοτωμοί έχουν σταματήσει και ότι οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν», πρόσθεσε. «Υποτίθεται ότι θα γίνονταν πολλές εκτελέσεις σήμερα και ότι οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν. Θα το διαπιστώσουμε».

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον πρόεδρο αν αυτό σημαίνει ότι οι στρατιωτικές επιλογές βγαίνουν πλέον από το τραπέζι. «Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία», απάντησε.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει πει στους Ιρανούς ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» και, αν και δεν έχει διευκρινίσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό, το επιτελείο του έχει τονίσει επανειλημμένα ότι ο πρόεδρος διαθέτει ένα εύρος επιλογών, από συμβατικά στρατιωτικά πλήγματα έως κυβερνοπόλεμο.

* Με πληροφορίες από CNN, CBS και Reuters