Ιράν: Θέμα χρόνου το χτύπημα των ΗΠΑ - «Κόκκινος συναγερμός» σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους γείτονες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί, δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.
Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters, ότι έχει δοθεί εντολή σε κάποιο προσωπικό να εγκαταλείψει την κύρια αεροπορική βάση των ΗΠΑ Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, σύμφωνα με το CBS News. Οι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «προληπτικό μέτρο» ενώ ανάλογη σύσταση απομάκρυνσης αμερικανικού προσωπικού δόθηκε και στη Σαουδική Αραβία.
Αμερικανικές, ευρωπαϊκές και ισραηλινές πηγές, που επικαλούνται Διεθνή Μέσα, ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανή δράση στο Ιράν.
Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή, με έναν να λέει ότι θα μπορούσε να γίνει τις επόμενες 24 ώρες. Παράλληλα, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ είχε λάβει απόφαση να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
{https://www.youtube.com/watch?v=YDvsBbKfLPA}
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
«Δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας Τραμπ και Νετανιάχου»19:58:46
Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης.
Κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».
Παρασκηνιακές επαφές από Σαουδική Αραβία, Ομάν και Κατάρ19:57:04
Τρία αραβικά έθνη του Κόλπου, σύμμαχα των ΗΠΑ, έχουν ξεκινήσει παρασκηνιακές διπλωματικές προσπάθειες για να αποτρέψουν στρατιωτική δράση κατά του Ιράν μετά τις ευθείες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.
Στους 3.000 οι νεκροί στο Ιράν19:55:39
Ένας ανώτερος αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Υγείας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στους ΝΥΤ, δήλωσε ότι περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη χώρα, αλλά προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη στους «τρομοκράτες» που υποκινούν τις αναταραχές. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει εκατοντάδες αξιωματικούς ασφαλείας, είπε.
Ένας άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος, δήλωσε ότι είχε δει μια εσωτερική έκθεση που αναφερόταν σε τουλάχιστον 3.000 νεκρούς και πρόσθεσε ότι ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί.
Το Ιράν πριν και μετά την Επανάσταση του 197919:50:40
Χρήστες στο Χ αναρτούν εικόνες από το Ιραν: πώς ήταν πριν την Επανάσταση του 1979 και πώς είναι σήμερα.
{https://twitter.com/0hr1min/status/2011495697745395796}
Σοκάρουν τα βίντεο από το Ιράν - Πυροβολούν διαδηλωτές πισώπλατα19:48:37
Οι δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν πυροβολούν πισώπλατα διαδηλωτές ενώ εκείνοι τρέχουν να σωθούν.
{https://twitter.com/EYakoby/status/2011462266298782179}
ΗΠΑ και περιφερειακοί εταίροι εγκαινίασαν μονάδα επιχειρήσεων αεράμυνας στο Κατάρ19:44:34
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι τους δημιούργησαν μια νέα μονάδα συντονισμού αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας στην αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης άμυνας σε όλη τη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.
Η Μονάδα Αεροπορικής Άμυνας Μέσης Ανατολής - Συνδυασμένων Επιχειρήσεων Άμυνας εδρεύει στο Κέντρο Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων στο Al Udeid και στελεχώνεται από προσωπικό των ΗΠΑ και περιφερειακούς εταίρους.
«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της περιφερειακής αμυντικής συνεργασίας», δήλωσε ο διοικητής της CENTCOM, o ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, προσθέτοντας ότι η νέα μονάδα θα βελτιώσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρμοδιότητες αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας.
Επτά μέρες χωρίς ίντερνετ 90 εκατ. Ιρανοί19:38:58
Η σχεδόν πλήρης διακοπή λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών στο Ιράν μετρά ήδη επτά μέρες.
Το NetBlocks, ένα παρατηρητήριο διακοπής σύνδεσης στο διαδίκτυο, αναφέρει ότι η σχεδόν πλήρης διακοπή λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τις 144 ώρες.
«Η διακοπή αυτή κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων που έχουν καταγραφεί και συνεχίζει να απομονώνει πάνω από 90 εκατομμύρια Ιρανούς από τον έξω κόσμο», δήλωσε το NetBlocks.
{https://twitter.com/netblocks/status/2011480882939400490}
Οι εξόριστες ομάδες του Ιράν που «στηρίζει» ο Τραμπ19:34:12
Οι εξόριστες αντιπολιτευόμενες ομάδες του Ιράν ενθαρρύνουν τους διαδηλωτές να καταλάβουν κρατικούς θεσμούς εν μέσω βίαιων διαδηλώσεων. Είναι μια έκκληση που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά ποιες είναι αυτές οι ομάδες και τι θέλουν; Το Al Jazeera εξηγεί.
{https://www.facebook.com/watch/?v=1801970867251302}
Παχλαβί: Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας για τον κόσμο (Βίντεο)19:30:33
Ο έκπτωτος γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, ίσως και εκλεκτός του Τραμπ για την επόμενη μέρα στην ηγεσία της χώρας, μίλησε για την κατάσταση στο Fox News.
{https://twitter.com/PahlaviReza/status/2011481173055131765}
Η ανάρτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ανάκληση βίζας19:27:10
{https://twitter.com/StateDept/status/2011478657680757214}
Ιρανός ΥΠΕΞ: Το Ισραήλ «σέρνει» πάντα τις ΗΠΑ στους πολέμους του19:25:55
Νωρίτερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αραγτσί, είπε ότι το Ισραήλ πάντα προσπαθούσε να «σέρνει τις ΗΠΑ σε πολέμους για λογαριασμό του».
«Τώρα που οι δρόμοι μας έχουν ματώσει, το Ισραήλ λέει ανοιχτά και περήφανα ότι «εξόπλισε τους διαδηλωτές με πολεμικά όπλα» και αυτός είναι ο λόγος για τους εκατοντάδες θανάτους», ανέφερε ο Αραγτσί σε ανάρτηση στο Telegram.
«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει τώρα να ξέρει πού να στραφεί για να σταματήσει την αιματοχυσία».
Οι ΗΠΑ ξεκινούν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα19:22:18
Εντωμεταξύ ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ και βασικός διαπραγματευτής των ΗΠΑ για το Ιράν, τη Γάζα και την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι αυτός και ο πρόεδρος προχωρούν στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα, με στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς.
«Ανακοινώνουμε την έναρξη της Δεύτερης Φάσης του Σχεδίου 20 Σημείων του Προέδρου για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, μεταβαίνοντας από την κατάπαυση του πυρός στην αποστρατιωτικοποίηση, την τεχνοκρατική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση».
Πρόσθεσε πως λέει ότι αυτό το δεύτερο στάδιο αφορά την εγκαθίδρυση μιας «μεταβατικής τεχνοκρατικής παλαιστινιακής διοίκησης» στη Γάζα και την έναρξη της «πλήρους αποστρατιωτικοποίησης και ανοικοδόμησης της Γάζας, κυρίως τον αφοπλισμό όλου του μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού».
Οι ΗΠΑ αναμένουν από τη Χαμάς να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επιστροφής της τελευταίας σορού ομήρου. Η μη τήρηση αυτού θα έχει σοβαρές συνέπειες.
{https://twitter.com/SEPeaceMissions/status/2011478211075391845}
Αποσύρει προσωπικό και η Βρετανία19:16:33
Η Βρετανία αποσύρει προσωπικό από στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.
Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα αναλάβει αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή σε περίπτωση που η Αμερική επιτεθεί.
Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αρχίσει να αποσύρουν μέρος του προσωπικού από την αμερικανική αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή.
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως «Δεν σχολιάζουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις βάσεις και τις αναπτύξεις λόγω επιχειρησιακής ασφάλειας. Η Βρετανία λαμβάνει πάντα προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού μας, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι απαραίτητο, της απόσυρσής του».
Άσαφές παραμένει αν αποσύρεται βρετανικό προσωπιό και από τη βάση του Κατάρ.
Η Νορβηγία απαιτεί από το Ιράν να τερματίσει αμέσως την εφαρμογή της θανατικής ποινής στον Έρφαν Σολτάνι19:13:36
Η Νορβηγία είναι η τελευταία χώρα που ζητά την αναβολή της προγραμματισμένης εκτέλεσης του Έρφαν Σολτάνι.
Ο 26χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη και, σύμφωνα με μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επρόκειτο να εκτελεστεί σήμερα. Άγνωστο παραμένει εάν έχει ήδη εκτελεστεί δια απαγχονισμού, όπως είχε γίνει γνωστό.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας με ανάρτησή του στο Χ ζητά την αναβολή της εκτέλεσής του.
«Η προγραμματισμένη εκτέλεση του Ερφάν Σολτάνι είναι απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει. Ο Σολτάνι είναι ένας από τους πολλούς που έχουν συμμετάσχει στη συνεχιζόμενη διαμαρτυρία στο Ιράν. Η Νορβηγία απαιτεί από το Ιράν να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου και να τερματίσει αμέσως την εφαρμογή της θανατικής ποινής».
{https://twitter.com/EspenBarthEide/status/2011376015856300054}
Οι 97 «ομολογίες» διαδηλωτών19:09:36
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν έχουν μεταδώσει τουλάχιστον 97 ομολογίες διαδηλωτών τις τελευταίες εβδομάδες.
Ωστόσο, οι μαρτυρίες από αυτές που δημοσιεύθηκαν δείχνουν ότι εξαναγκάστηκαν, αναφέρει το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA).
Η ομάδα προειδοποιεί ότι τέτοιες ομολογίες μπορούν να οδηγήσουν σε τιμωρία από το καθεστώς, που επισείει ακόμα και θανατική ποινή.
Εκτός η Χεζμπολάχ σε περίπτωση επέμβασης19:07:52
Διπλωμάτες ζήτησαν από τη Χεζμπολάχ να παράσχει εγγυήσεις ότι δεν θα αναλάβει δράση σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters.
Η Χεζμπολάχ, η οποία είναι σύμμαχος του Ιράν, δεν προσέφερε ρητές εγγυήσεις, αλλά δεν σχεδιάζει να αναλάβει δράση εάν η επίθεση στο Ιράν δεν είναι «υπαρξιακή».
Η Χεζμπολάχ αποτελεί εδώ και καιρό μια σημαντική δύναμη στην περιοχή, αλλά αποδυναμώθηκε σημαντικά από ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση το καλοκαίρι του 2024.
Η κατάρρευση του ιρανικού ριάλ19:04:17
Η ισοτιμία δολαρίου ριάλ είναι 1 προς 1 εκατ. ριάλ. ενώ 1 ριάλ ισοούται με 0 ευρώ.
Εκπρόσωποι ιρανικών μειονοτήτων κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παρέμβαση19:00:50
Σύμφωνα με το IRNA, οι εκπρόσωποι θρησκευτικών μειονοτικών κοινοτήτων εξέδωσαν σήμερα δήλωση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους στους Ιρανούς που συμμετείχαν σε συλλαλητήριο τη Δευτέρα υπέρ της ιρανικής κυβέρνησης και επέκριναν έντονα την αμερικανική κυβέρνηση και το Ισραήλ, κατηγορώντας τους για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν.
«Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι τα παρεμβατικά μέτρα των ΗΠΑ και του ισραηλινού κατοχικού καθεστώτος δεν προέρχονται από συμπάθεια προς το Ιράν και τους Ιρανούς», αναφέρει η ανακοίνωση.
Το Πεντάγωνο παρουσίασε στον Τραμπ επιλογές για στόχους στο Ιράν18:58:02
Το Πεντάγωνο έχει παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα επιλογών στον Τραμπ για στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος και των πυραυλικών του εγκαταστάσεων, αναφέρουν οι New York Times επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους.
Ωστόσο, άλλες επιλογές, όπως μια κυβερνοεπίθεση ή ένα χτύπημα κατά του εγχώριου μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν, ήταν πιο πιθανές, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τους NYT.
Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι μία ενδεχόμενη επίθεση απέχει τουλάχιστον μερικές ημέρες και θα μπορούσε να προκαλέσει έντονα αντίποινα από το Ιράν.
Η έκθεση των NYT, βασιζόμενη σε στρατιωτικούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει τρία αντιτορπιλικά που εκτοξεύουν πυραύλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του Roosevelt, το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει εισέλθει στην Ερυθρά Θάλασσα.
Το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει επίσης τουλάχιστον ένα υποβρύχιο που εκτοξεύει πυραύλους.
Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν θα είναι το «σοβαρότερο λάθος»18:55:22
Ο Λεονίντ Σλούτσκι, επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή.
«Εάν ο Λευκός Οίκος αποφασίσει να επιτεθεί στην Τεχεράνη, θα είναι το σοβαρότερο λάθος της Ουάσιγκτον», δήλωσε σύμφωνα με το TASS.
«Στη φρενίτιδα του πετρελαίου, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ανατινάξουν όχι μόνο τις αγορές βασικών προϊόντων αλλά και να αποσταθεροποιήσουν ουσιαστικά ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε.
Ο Σλούτσκι, επικεφαλής του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας, ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν τροφοδοτείται από ξένες δυνάμεις που πιέζουν για αλλαγή καθεστώτος. «Οι δυτικοί πολιτικοί ουσιαστικά το έχουν εγκρίνει αυτό καλώντας τους διαδηλωτές να συνεχίσουν τις συγκρούσεις στους δρόμους και να ανατρέψουν τις νόμιμα εκλεγμένες αρχές».
Το Ιράν μεταξύ των 75 χωρών που αντιμετωπίζουν αναστολή βίζας για μετανάστες18:51:19
Το Fox News, επικαλούμενο υπόμνημα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, αναφέρει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αναστείλει την έκδοση βίζας για μετανάστες από 75 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ιράν, του Ιράκ, της Ρωσίας, του Αφγανιστάν, της Βραζιλίας, της Αιγύπτου και της Νιγηρίας, από τις 21 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με το Fox News, το υπόμνημα «κατευθύνει τους προξενικούς υπαλλήλους να αρνούνται βίζες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ το υπουργείο επανεκτιμά τις διαδικασίες ελέγχου και ελέγχου».
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλέστηκε έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος επιβεβαίωσε τα σχέδια αναστολής βίζας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Αποσύρουν προσωπικό οι Αμερικανοι από βάσεις στη Μέση Ανατολή18:48:33
Δήλωση της κυβέρνησης του Κατάρ ανέφερε ότι η απομάκρυνση του προσωπικού γίνεται «σε απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις» και μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «πολύ ισχυρά μέτρα» κατά του Ιράν εάν οι αρχές εκτελέσουν αντικυβερνητικούς διαδηλωτές. Το Ιράν λέει ότι θα ανταποδώσει εάν δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότεροι από 2.400 αντικυβερνητικοί διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στην πρόσφατη βίαιη καταστολή από τις ιρανικές αρχές.
Η κυβέρνηση του Κατάρ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να «εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των κατοίκων του ως ύψιστη προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που σχετίζονται με την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων».
Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση Al-Udeid τον περασμένο Ιούνιο, σε αυτό που χαρακτήρισε ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του.
Η αεροπορική βάση Al-Udeid, έκτασης 59 στρεμμάτων, στην έρημο έξω από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Στην περιοχή στεγάζεται επίσης το αρχηγείο του αμερικανικού στρατού για όλες τις αεροπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή, και περίπου 10.000 άτομα προσωπικό. Εκεί υπηρετί και στρατιωτικό προσωπικό της Βρετανίας.
Ανώτερος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη ότι η επίθεση του Ιουνίου απέδειξε την ικανότητα του Ιράν να αντιδράσει σε οποιαδήποτε επίθεση. «Σίγουρα θα βοηθούσε στη δημιουργία μιας πραγματικής κατανόησης της βούλησης και της ικανότητας του Ιράν να αντιδράσει σε οποιαδήποτε επίθεση», έγραψε ο Αλί Σαμχανί στο X.
Η αμερικανική αποστολή στη Σαουδική Αραβία σύστησε επίσης την Τετάρτη το προσωπικό και τους πολίτες της να «δείξουν αυξημένη προσοχή».
«Δεδομένων των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων, η αποστολή των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία έχει συμβουλεύσει το προσωπικό της να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή και να περιορίζει τα μη απαραίτητα ταξίδια σε οποιεσδήποτε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες στο Βασίλειο να κάνουν το ίδιο», ανέφερε η πρεσβεία σε κρατική ανακοίνωση.
Τραμπ: Δεν φοβάμαι το Ιράν18:44:42
Δεν φοβάμαι το Ιράν, έχουμε τον καλύτερο στρατό και τα καλύτερα όπλα στον κόσμο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
-
Τερματικά Eutelsat στο Ιράν από τη Γαλλία18:43:43
Η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής τερματικών Eutelsat στο Ιράν για να επιτρέψει τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου για τους πολίτες εν μέσω της επιβληθείσας από το καθεστώς διακοπής του διαδικτύου.
Η Eutelsat είναι ένας φορέας εκμετάλλευσης δορυφόρων με έδρα το Παρίσι, ο οποίος διαθέτει στόλο δορυφόρων χαμηλής τροχιάς της Γης που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου από το διάστημα. Η θυγατρική OneWeb της Eutelsat είναι ανταγωνιστής της Starlink του Ίλον Μασκ.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα αποστολής της Eutelsat στο Ιράν για την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα: «Εξετάζουμε όλες τις επιλογές και αυτή που αναφέρατε είναι μία από αυτές».
