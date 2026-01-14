Ιράν: Θέμα χρόνου το χτύπημα των ΗΠΑ - «Κόκκινος συναγερμός» σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν φαίνεται πιθανή, με έναν να ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε να γίνει τις επόμενες 24 ώρες.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους γείτονες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί, δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters, ότι έχει δοθεί εντολή σε κάποιο προσωπικό να εγκαταλείψει την κύρια αεροπορική βάση των ΗΠΑ Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, σύμφωνα με το CBS News. Οι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «προληπτικό μέτρο» ενώ ανάλογη σύσταση απομάκρυνσης αμερικανικού προσωπικού δόθηκε και στη Σαουδική Αραβία.

Αμερικανικές, ευρωπαϊκές και ισραηλινές πηγές, που επικαλούνται Διεθνή Μέσα, ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανή δράση στο Ιράν.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή, με έναν να λέει ότι θα μπορούσε να γίνει τις επόμενες 24 ώρες. Παράλληλα, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ είχε λάβει απόφαση να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

