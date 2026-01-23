Η άνοδος αυτή εμφανίζεται χαμηλότερη σε σχέση με την αύξηση 2,8% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση του 2024 με το 2023.

Αύξηση της τάξης του 2,1% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η άνοδος αυτή εμφανίζεται χαμηλότερη σε σχέση με την αύξηση 2,8% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση του 2024 με το 2023, γεγονός που υποδηλώνει επιβράδυνση των ανατιμητικών πιέσεων στον κατασκευαστικό τομέα. Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, μεταβολή αντίστοιχη με εκείνη που είχε καταγραφεί και την προηγούμενη χρονιά.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, ο μέσος δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2024, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σημείωσε ετήσια αύξηση 2,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, επίσης χαμηλότερη από την άνοδο 3,6% που είχε παρατηρηθεί ένα χρόνο νωρίτερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στην αύξηση κατά 2,5% του δείκτη αμοιβής εργασίας όσο και στην άνοδο κατά 2,0% του δείκτη τιμών υλικών.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το κόστος κατασκευής αυξήθηκε κατά 0,6%, με τις αμοιβές εργασίας να ενισχύονται κατά 0,9% και τις τιμές των υλικών κατά 0,4%.

Σε ετήσια βάση, ο μέσος δείκτης κόστους κατασκευής για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι 3,7% που είχε καταγραφεί στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των αυξήσεων στο συνολικό κόστος των νέων κατοικιών