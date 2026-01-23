Εκτός των πληρωμών έμειναν 1.076 δικαιούχοι, οι οποίοι ελέγχονται από ελληνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές και διωκτικές αρχές.

Ολοκληρώθηκε η καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων συνολικού ύψους 27,84 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των πληρωμών που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών και τεχνικών ελέγχων. Οι ενισχύσεις αφορούν τρεις βασικές κατηγορίες: τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, τη Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα και την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Παράλληλα, για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν ανακτήσεις ποσών μέσω συμψηφισμών παλαιών οφειλών, καθώς και δεσμεύσεις χρημάτων που θα ελεγχθούν πριν καταβληθούν.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, για την οποία διατέθηκαν 21,87 εκατ. ευρώ σε 17.174 παραγωγούς. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα, αξιολογήθηκαν φωτογραφίες με γεωσήμανση για αγροτεμάχια που είχαν επισημανθεί για έλεγχο, ενώ συνεχίστηκε ο διοικητικός έλεγχος μεταβιβάσεων δικαιωμάτων προηγούμενων ετών. Επιπλέον, καταβλήθηκαν συμπληρωματικά ποσά σε παραγωγούς μετά από έλεγχο στοιχείων αγροτεμαχίων, ενώ πραγματοποιήθηκε και συμπληρωματική κατανομή βοσκοτόπων σε κτηνοτρόφους, τόσο σε όσους έλαβαν κατανομή για πρώτη φορά όσο και σε εκείνους που δικαιούνταν πρόσθετη έκταση.

Για τη Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα καταβλήθηκαν 4,39 εκατ. ευρώ σε 6.819 δικαιούχους, ενισχύοντας μικρότερες και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα, για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας διατέθηκαν 0,53 εκατ. ευρώ σε 1.348 νέους αγρότες, με στόχο τη στήριξη της εισόδου και παραμονής τους στον πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο των πληρωμών, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ανακτήσεις ποσών συνολικού ύψους 0,12 εκατ. ευρώ από 581 παραγωγούς, μέσω συμψηφισμών με οφειλές προηγούμενων ετών. Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 14,84 εκατ. ευρώ για περαιτέρω έλεγχο, τα οποία θα καταβληθούν σε επόμενες πληρωμές, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Εκτός των πληρωμών έμειναν 1.076 δικαιούχοι, οι οποίοι ελέγχονται από ελληνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές και διωκτικές αρχές. Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι συνεχίζει με διαφάνεια και συνέπεια τους ελέγχους, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, με στόχο τη σωστή καταβολή των επιδοτήσεων και την προστασία των δημόσιων πόρων.