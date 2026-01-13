Η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε «χώρισε» Ελλάδα και Κύπρο στους ημιτελικούς της Eurovision. Στο πρώτο μισό του πρώτου ημιτελικού θα διαγωνιστεί η χώρα.

Από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε εχθές, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, των Ημιτελικών του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στο δημαρχείο της Βιέννης, Wiener Rathaus, προέκυψε η σειρά που θα διαγωνιστούν και θα ψηφίσουν οι συμμετέχοντες χώρες.

Η Ελλάδα, βρέθηκε στον πίνακα, στο πρώτο μισό του πρώτου ημιτελικού, ενώ οι «απέναντι» χώρες, είναι η Γεωργία, Πορτογαλία, Κροατία, Σουηδία, και Φιλανδία, Μολδαβία.

Αντίστοιχα, στο δεύτερο μισό το Μαυροβούνιο, με την Εσθονία, Σαν Μαρίνο και Πολωνία, το Βέλγιο, η Λιθουανία, η Σερβία και το Ισραήλ.

Στους δεύτερους ημιτελικούς και στο πρώτο μισό της διαδικασίας, διαγωνίζονται: η Αρμενία και η Ρουμανία, με την Ελβετία και το Αζερμπαϊτζάν, το Λουξεμβούργο, τη Βουλγαρία και την Τσεχία.

Το δεύτερο μισό ολοκληρώνου η Αλβανία, Δανία, η Κύπρος και η Νορβηγία, μαζί με τη Μάλτα, Αυστραλία, Ουκρανία και Λετονία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Eurovision 2026: Το κόστος της εκπομπής «Sing for Greece – Οι Φιναλίστ» με τη Μπέττυ Μαγγίρα

Στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής «Sing for Greece – Οι Φιναλίστ», βρέθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα, όπου την Κυριακή 4 Ιανουαρίου του 2026, οι 28 υποψήφιοι για τον εθνικό τελικό, παρουσίασαν εν συντομία τον τίτλο και μερικά στιγμιότυπα από το τραγούδι με το οποίο έχουν θέσει υποψηφιότητα, οπότε και άνοιξε η «αυλαία» του φετινού διαγωνισμού για την Ελλάδα.

Σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» και το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου, Απόστολου Ματάμη, παρουσιάστηκε το ποσό που δαπανήθηκε από την ΕΡΤ, για την πραγματοποίηση της πρώτης εκπομπής «Sing for Greece – Οι Φιναλίστ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnedk88bwi1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η διοργάνωση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, με το ποσό να αγγίζει μόλις, τα 3.100 ευρώ, νούμερο το οποίο φαίνεται να δόθηκε κυρίως στην κεντρική παρουσιάστρια του show.

Τέλος, ο εθνικός τελικός αναμένεται για τον Φεβρουάριο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός.

Η Μπέττυ Μαγγίρα θα βρίσκεται στην παρουσίαση, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης, θα έχει φέτος έναν ειδικό ρόλο κατά την διάρκεια του μεγάλου τελικού, ωστόσο μέχρι τώρα, η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ΕΡΤ.