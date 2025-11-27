Τα έκτακτα μέτρα επιτρέπουν την άμεση επιτάχυνση μελετών, τη γρήγορη ανάθεση έργων και την υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων χωρίς τις συνήθεις καθυστερήσεις.

Η Λέρος και η Πάτμος εισέρχονται από σήμερα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, καθώς η κλαδική Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ αναμένεται να εγκρίνει το πακέτο άμεσων παρεμβάσεων για τα δύο νησιά.

Η απόφαση ενεργοποιεί καθεστώς fast track διαδικασιών, επιτρέποντας την ταχεία προώθηση έργων υποδομής και την παράκαμψη χρονοβόρων γραφειοκρατικών σταδίων, με στόχο την αποτροπή σοβαρών υδροδοτικών προβλημάτων μέσα στην καρδιά του χειμώνα.

Παράλληλα, η Αρχή θα εξετάσει και τα έκτακτα μέτρα για την Αττική, με τις αντίστοιχες αποφάσεις να αναμένονται εντός της ημέρας.

Η ενεργοποίηση του ειδικού μηχανισμού κρίσης έρχεται μετά το κατεπείγον αίτημα της ΕΥΔΑΠ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς τα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα της Αττικής καταγράφουν δραματική πτώση. Ο ταμιευτήρας του Μόρνου περιλαμβάνει πλέον μόλις 160,6 εκατ. m³, 40% λιγότερο από πέρυσι, ενώ οι συνολικοί όγκοι των τεσσάρων ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ εμφανίζουν μείωση σχεδόν 37%.

Τα έκτακτα μέτρα επιτρέπουν την άμεση επιτάχυνση μελετών, τη γρήγορη ανάθεση έργων και την υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων χωρίς τις συνήθεις καθυστερήσεις. ΕΥΔΑΠ και ΥΠΕΝ ενεργοποιούν το άρθρο 55 του νέου νόμου περί έργων εθνικής προτεραιότητας, υιοθετώντας διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόστηκαν στη Θεσσαλία. Στόχος είναι η άμεση θωράκιση των περιοχών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο υδρολογικής κατάρρευσης, τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί το έργο «Εύρυτος», ύψους 500 εκατ. ευρώ, που προβλέπει την εκτροπή υδάτων από τους ποταμούς Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τον Εύηνο, καθώς και συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης δικτύου και αφαλατώσεων. Παράλληλα, εξετάζεται η ενεργοποίηση λύσεων αφαλάτωσης σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο, σε περίπτωση που η ξηρασία παραταθεί, αν και το κόστος παραγωγής νερού θεωρείται πολλαπλάσιο σε σχέση με τη φυσική ροή.

Τα δεδομένα –μείωση βροχοπτώσεων κατά 25%, αύξηση εξάτμισης κατά 15% και κατανάλωσης κατά 6%– καθιστούν την άμεση λήψη μέτρων αναπόφευκτη. Οι αποφάσεις για τα τιμολόγια νερού, που θα καθοριστούν από τη ΡΑΑΕΥ έως το τέλος του έτους, θα αποτελέσουν το επόμενο κρίσιμο βήμα στη συνολική στρατηγική διαχείρισης.