Η σημαντική μείωση των αποθεμάτων νερού οδηγεί σε έκτακτα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν τα επόμενα 24ωρα για τη λειψυδρία στην Αττική, που θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη της ΕΥΔΑΠ και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για την Πάτμο και τη Λέρο, ενώ αύριο, Πέμπτη, θα συζητηθεί το ζήτημα της λειψυδρίας στην Αττική.

Η Πάτμος και η Λέρος ζήτησαν να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι δημοτικές αρχές ύδρευσης δεν μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα και με αυτό το βήμα θα μπουν σε προνομιακό καθεστώς για χρηματοδότηση και ευελιξία έργων.

Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τη λειψυδρία στην Αττική θα αφορούν την άμεση έναρξη έργων σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, ανέφεραν στο Dnews πηγές από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι παρεμβάσεις δεν θα αφορούν τους καταναλωτές και τη μείωση της κατανάλωσης του νερού, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ειδικότερα, η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Πρακτικά, η κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης επιτρέπει:

άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης,

fast track διαδικασίες,

ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες,

επιτάχυνση όλων των παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες.

Τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

Τα αριθμητικά δεδομένα αποκαλύπτουν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, σήμερα, 26 Νοεμβρίου, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονται σε μόλις 160.662.000 κυβικά μέτρα νερού.

Την ίδια ημερομηνία πέρυσι τα αποθέματα ήταν 261.339.000 κυβικά μέτρα, ενώ την 1η Ιανουαρίου 2025 είχαν φτάσει στα 322.056.00.

Σημειώνεται πως στις 11 Νοεμβρίου τα αποθέματα στον Μόρνο έπεσαν στα 144.603.000 κυβικά μέτρα, τη χαμηλότερη τιμή φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες τον τελευταίο μήνα

Η διαχρονική εξέλιξη των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες

Η υδροδότηση της Αττικής

Η υδροδότηση Αθήνας - Αττικής στηρίζεται στα φράγματα Μόρνου, Εύηνου και Μαραθώνα, περιλαμβάνει αντίστοιχα το υδραγωγείο Μόρνου - Ευήνου, με μήκος μεγαλύτερο των 200 χλμ., το υδραγωγείο Υλίκης, το παλαιότερο υδραγωγείο του Μαραθώνα και άλλα μικρότερα. Όλα μαζί τα υδραγωγεία υπερβαίνουν σε συνολικό μήκος τα 400 χιλιόμετρα.

Το σύστημα αξιοποιεί το νερό του Μόρνου και του Εύηνου, της Υλίκης, καθώς και υπόγειους υδροφορείς. Ιδιοκτήτης των έργων και υπεύθυνος για την εξέλιξή τους είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΥΔΑΠ έχει την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος.

Το τελευταίο μεγάλο έργο του υδροδοτικού συστήματος ήταν το φράγμα του Εύηνου με την αντίστοιχη σήραγγα μεταφοράς νερού προς τον ταμιευτήρα Μόρνου. Το έργο του φράγματος ολοκληρώθηκε το 2001. Οι σχετικές μελέτες που έγιναν στις αρχές της δεκαετίας ‘90, με βάση την τότε εκτίμηση για την εξέλιξη των καταναλώσεων νερού, προέβλεπαν κάλυψη των αναγκών ύδρευσης μέχρι το 2030. Άρα, για την περίοδο μετά το 2030 θα έπρεπε να ληφθούν νέα μέτρα.

Πρώτη αντίδραση Αρναούτογλου

Με αφορμή τη σημερινή απόφαση της κήρυξης σε κατάσταση συναγερμού για τη λειψυδρία ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Η σημερινή είδηση ότι Πάτμος και Λέρος εισέρχονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για τη λειψυδρία, με την Αττική να ακολουθεί, αναδεικνύει ένα πρόβλημα που δεν προέκυψε ξαφνικά. Η κλιματική κρίση δεν εμφανίστηκε σήμερα. Οι ανάγκες νησιωτικότητας δεν ανακαλύφθηκαν χθες. Οι υδατικοί πόροι της Αττικής δεν έπεσαν ιστορικά χαμηλά μέσα σε μια εβδομάδα.

Το να ενεργοποιούνται έκτακτες διαδικασίες μόνο όταν η κατάσταση έχει φτάσει στο όριο, σημαίνει ότι η πολιτεία εξακολουθεί να λειτουργεί αντιδραστικά και όχι προληπτικά. Στις κρίσιμες υποδομές, και το νερό είναι η πιο κρίσιμη απ’ όλες, ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να προηγείται του συναγερμού, όχι να τον ακολουθεί.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να βρίσκεται κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές: να “τρέχει” έργα αφαλάτωσης, αγωγούς, αντλιοστάσια και ενισχύσεις δικτύων όταν οι κάτοικοι, οι νησιώτες και ο μεγαλύτερος αστικός πληθυσμός της χώρας έχουν ήδη φτάσει ένα βήμα πριν τους περιορισμούς στη χρήση νερού.

Η έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού δεν είναι τεχνικό θέμα. Είναι ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας.

Αν το νερό φτάνει στο «κόκκινο» τον Νοέμβριο, τότε το πρόβλημα είναι δομικό. Και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το πρόσχημα της “κακής συγκυρίας”.

Χρειάζεται:

-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός διαχείρισης υδάτων,

-ενίσχυση ταμιευτήρων, μικρών και μεσαίων φραγμάτων,

-εκσυγχρονισμός δικτύων μείωσης απωλειών,

-πραγματική στρατηγική για τα νησιά και όχι λύσεις της τελευταίας στιγμής,

-διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών με σαφή χρονοδιαγράμματα.

Η κλιματική προσαρμογή δεν μπορεί να γίνεται με ανακοινώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η χώρα χρειάζεται σταθερές υποδομές, σχέδιο και σοβαρότητα και όχι διαρκή “κόκκινα φανάρια” που ανάβουν μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή.»